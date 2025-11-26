EUROPA
Els EUA creuen que queden “detalls delicats” per a la pau a Ucraïna
Mentrestant, Rússia continua atacant Kíiv, causant almenys set morts. Macron preveu implantar, com Alemanya, un servei militar voluntari a França
La Casa Blanca va confirmar ahir l’existència d’“uns quants detalls delicats, però no insuperables” de cara a aconseguir un acord de pau a Ucraïna, enmig dels esforços diplomàtics entorn de la proposta presentada pels EUA per posar fi a la guerra desencadenada per Rússia el 2022.
El missatge va arribar hores després que el ministre d’Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, critiqués la “falta de professionalitat” de la diplomàcia dels EUA, després que es filtrés el pla de pau de l’Administració de Donald Trump, abans d’afirmar que Moscou espera rebre el text acordat durant el cap de setmana a Ginebra entre delegacions dels EUA, Ucraïna i representants europeus.
Per la seua part, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va afirmar que està “preparat” per abordar amb l’inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, els punts “sensibles” de la proposta nord-americana.
Mentrestant, el president de França, Emmanuel Macron, va demanar que el pla per a un alto el foc a Ucraïna garanteixi un Exèrcit ucraïnès “fort” i sense “limitacions” a fi de dissuadir Rússia d’atacar novament el seu país veí.
D’altra banda, gairebé 30 anys després que l’expresident Jacques Chirac abolís el servei militar obligatori a França, Macron té previst anunciar demà dijous la implantació d’un servei voluntari, a l’estil de l’aprovat recentment a Alemanya. Tanmateix, Macron va dir que un eventual servei militar voluntari no implicaria enviar els joves a Ucraïna.
Ahir, almenys set persones van morir i una vintena més van resultar ferides a la regió de Kíiv a causa de dos atacs russos.
El Cap d’Estat Major de la Defensa (JEMAD), l’almirall general Teodoro Esteban López Calderón, va reconèixer ahir que existeixen dificultats per optimitzar alguns dels crèdits que reben les Forces Armades perquè els arriben de forma fraccionada o tard.
Mentrestant, el Parlament Europeu va defensar potenciar la indústria de la defensa europea amb més fons i compres conjuntes, en un moviment per prendre el control de la seguretat del continent davant les implicacions d’un possible acord per al final de la guerra d’Ucraïna.