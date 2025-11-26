EUA
La jutge desestima les maniobres de Trump contra l’exdirector de l’FBI
La jutge federal Cameron Currie va ordenar dilluns sobreseure les denúncies presentats per l’Administració de Donald Trump contra l’exdirector de l’FBI James Comey i l’exfiscal general de Nueva York Letitia James per un error procedimental, concretament per considerar nul el nomenament de la fiscal encarregada del cas, Lindsey Halligan.
Comey va ser cessat per Trump durant el seu primer mandat i acusat de fals testimoni i obstrucció al Congrés nord-americà mentre que James estava acusada de frau per una hipoteca sobre un habitatge de Virgínia.
Trump no ha escatimat crítiques cap a Comey, a qui ha titllat de “policia corrupte”.
Poc abans de la imputació, va reclamar en xarxes socials a la fiscal general, Pam Bondi, que actués contra alguns dels seus opositors polítics, dins dels quals va incloure l’exdirector de l’FBI.