HOMENATGE
Alemanya reconeix la seua responsabilitat a Gernika
El president Steinmeier honra les víctimes del bombardeig del 1937. El rei i el lehendakari, presents en la cerimònia
El president d’Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, va protagonitzar ahir a Gernika-Lumo un emotiu homenatge a les víctimes del bombardeig de l’aviació nazi i italiana que va devastar la localitat l’abril del 1937. En un acte al mausoleu del cementiri de Zallo, al qual també van assistir el rei Felip VI i el lehendakari Imanol Pradales, Steinmeier –primer cap d’Estat germànic a visitar Gernika– va reconèixer la “responsabilitat històrica” d’Alemanya en el bombardeig, qualificat com “un crim brutal directament dirigit a la població civil”, malgrat que no va pronunciar la paraula “perdó” directament. Durant la cerimònia, les autoritats alemanyes van col·locar una corona de flors amb els colors del país i es va portar a terme un minut de silenci. Per la seua part, el president del PNB, Aitor Esteban, va agrair la visita d’Steinmeier i va retreure a Felip VI que “no faci el mateix gest de petició de perdó”, un “deure” que també té “l’Estat espanyol”. Esteban, a més, va recordar que la Monarquia a Espanya va ser “restaurada pel règim franquista”.
Paral·lelament, el mural del quadre Guernica de Pablo Picasso a la localitat biscaïna va ser vandalitzat amb pintades contra el rei.