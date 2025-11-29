POLÍTICA
Moncloa adverteix Ábalos que “no es deixarà fer xantatge per ningú”
Albares nega que l’entrada a presó de l’exministre danyi la imatge d’Espanya. El PSOE demana al jutge que aclareixi si reclama tots els pagaments entre 2017 i 2024
La vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, va advertir ahir que el Govern “no es deixarà fer xantatge per ningú”, després de les declaracions en els últims dies de l’exministre de Transports José Luis Ábalos –que va ingressar dijous en presó preventiva– sobre la relació de Begoña Gómez, dona del cap de l’Executiu, amb el rescat d’Air Europa. “Respon a una estratègia de defensa de persones que, sent a la presó, pensen que intentar implicar altres persones, sobretot quan són polítics, els pot aportar un benefici en termes de la seua sentència”, va argumentar Montero, que va remarcar que la trama d’Air Europa “ha estat investigada, auditada i fiscalitzada per tots els òrgans de control”.
Mentrestant, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va negar que l’entrada d’Ábalos a la presó afecti la imatge internacional d’Espanya i va afirmar que cap diplomàtic no li va preguntar pel tema en l’acte de la Unió per la Mediterrània, celebrada ahir a Barcelona. Albares va defensar que el PSOE “va prendre decisions de manera molt contundent” i va demanar deixar treballar a la Justícia. En la mateixa línia, l’exministre socialista Josep Borrell va rebutjar que el Partit Socialista sigui “una poma podrida”. “No podem parlar com si tot el PSOE fos la cova d’Alí Babà”, va assegurar el lleidatà.
D’altra banda, la formació socialista va demanar a l’instructor del cas Koldo que aclareixi si li ha d’entregar el llistat de tots els pagaments en metàl·lic efectuats entre 2017 i 2024 a dirigents, treballadors i simpatitzants, o només els relatius a les persones investigades en la causa.
Paral·lelament, el Tribunal Suprem va informar el Congrés que no podrà suspendre de les seues funcions i atribucions parlamentàries Ábalos fins que es confirmi que l’ordre de presó és ferma –el 4 de desembre–. Ábalos va passar la primera nit a la presó a la mateixa cel·la que el seu antic assessor, Koldo García, que va estar “més tranquil” que l’exministre.
L’exassessor ministerial Koldo García es va acollir ahir al seu dret de no declarar davant del jutge per respondre per l’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre els contractes de mascaretes a les Canàries. Després de passar la seua primera nit en presó preventiva i de ser citat per l’Audiència Nacional, Koldo va optar per no declarar després d’al·legar que no té a la seua disposició el contingut dels mòbils i dispositius que li van ser intervinguts i que podrien ajudar-lo a “refrescar” la memòria. “És com anar a l’escorxador”, va apuntar l’advocada de l’exassessor, Leticia de la Hoz.
La interventora de la Universidad Complutense (UCM), María Elvira Gutiérrez-Vierna, va descartar ahir davant del jutge Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez, l’esposa del president del Govern espanyol, actués de forma irregular al firmar els plecs de contractació per a patrocinadors de la càtedra que codirigia a la universitat. Gutiérrez-Vierna va defensar que “no s’exigeix qualificació tècnica específica per firmar aquest tipus de document”, mentre que una treballadora va assenyalar que l’assessora de Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez, va ser la seua principal interlocutora a la universitat.
Feijóo demana a la patronal catalana pressionar Junts per a una moció
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va demanar ahir als empresaris catalans que pressionin Junts perquè doni suport a una moció de censura contra el Govern de Pedro Sánchez, després de l’entrada a presó de l’exministre José Luis Ábalos. En un acte de Foment del Treball a Barcelona, Feijóo va subratllar davant de la patronal que no “li falten ganes” per presentar la moció, sinó “vots dels seus” –referint-se a Junts i a ERC–. El dirigent popular va qualificar Ábalos com l’“arquitecte de l’era Sánchez, tant al Govern com al PSOE”, i va assenyalar que “els qui avui dormen a la Moncloa i els qui han dormit a la presó tenen molt a compartir i molt a callar”. D’altra banda, la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, va confirmar que la seua formació no participarà en la manifestació contra el Govern convocada per a demà per Feijóo, al considerar-la “una presa de pèl” després dels acords amb els socialistes.