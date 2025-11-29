JUSTÍCIA
Presó per a l’investigat per l’assassinat d’Helena Jubany
Noves proves d’ADN van trobar sang de Santiago Laiglesia en un jersei
La titular del Jutjat de Primera Instància 2 de Sabadell va acordar ahir l’ingrés a presó comunicada i sense fiança per a Santiago Laiglesia, investigat per l’assassinat d’Helena Jubany el desembre del 2001, tal com havien demanat Fiscalia i acusació particular. Laiglesia es va acollir al seu dret a no declarar. El principal sospitós del crim ja va estar imputat quan van tenir lloc els fets, però 24 anys després, les noves tècniques científiques han permès detectar ADN seu a la roba que portava Jubany el dia que va ser llançada del terrat d’un edifici de Sabadell.
La magistrada argumenta en la seua interlocutòria que “apareixen en la causa prou motius per creure responsable criminalment del delicte investigat Laiglesia” i que al llarg de la instrucció s’acrediten una sèrie d’indicis que permeten vincular-lo de forma provisional i indiciària. La jutge indica que el trasllat del cos inert de Jubany fins al terrat des del qual va ser llançat difícilment podria haver-se portat a terme per una sola persona, Montserrat Careta –que es va suïcidar quan es trobava en presó provisional–, sinó que és raonable pensar que qui la va ajudar “fos precisament el seu company sentimental”, Santiago Laiglesia. Sobre la presència de l’ADN compatible amb el de Laiglesia al jersei que la víctima portava el dia de l’assassinat, diu que els investigats mai van afirmar haver coincidit amb Jubany en els dies immediatament anteriors a la seua mort i “molt menys, haver tingut un contacte físic directe o íntim” que justifiqui la presència de restes genètiques a la seua roba. Per això, considera que la nova troballa “permet situar-lo al lloc dels fets i en el moment que es van produir, revelant de forma objectiva un contacte físic entre l’homicida i la víctima”, compatible tant amb una agressió física com amb una maniobra de desvestir la víctima abans de ser precipitada, la qual cosa en qualsevol cas determina la seua participació, diu textualment la jutge.
En la reactivació del cas de la mort de la bibliotecària just quan estava a punt de prescriure va tenir un paper clau el programa Crims de TV3 del periodista lleidatà Carles Porta. El seu doble episodi emès el 23 de març del 2020 va reactivar la investigació, va multiplicar la pressió social i va animar la família a exigir noves anàlisis genètiques de la roba de l’Helena.