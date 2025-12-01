POLÍTICA
Feijóo reuneix milers de persones en una protesta per reclamar l’avenç electoral
Acusa l’Executiu central d’estar podrit per la corrupció i reclama als socis de Sánchez que el deixin caure. El PP situa en uns 80.000 els assistents, xifra que la delegació del Govern rebaixa a la meitat
Milers de persones, 80.000 segons el Partit Popular i 40.000 segons la delegació del Govern central, van secundar ahir la concentració convocada pels populars a l’esplanada del temple de Debod a Madrid per protestar contra “la corrupció” que envolta el Govern de Pedro Sánchez i exigir ja la convocatòria d’eleccions generals. Davant d’uns assistents que van inundar l’espai amb banderes d’Espanya i no del PP, després que el partit digués que era una protesta sense sigles, el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar que els espanyols estan “farts” de la “corrupció” del cap de l’Executiu central, Pedro Sánchez, i va desafiar els socis del PSOE a no continuar “empassant” i “retratar-se” perquè “això va de vergonya o dignitat”. “El sanchisme és a la presó i ha de sortir del Govern. No ens ho hem inventat. És a Soto del Real”, va manifestar el líder de l’oposició, després de l’empresonament de l’exministre José Luis Ábalos i el que va ser el seu assessor, Koldo García, i també de l’exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, ara en llibertat. Feijóo, que va estar acompanyat pels expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy i gairebé tots els barons populars, va llançar un missatge directe als partits independentistes perquè deixin caure el Govern. “Fins on us continueu empassant per protegir el que és vostre?”, va etzibar el líder del PP, que també va advertir Sumar que els socialistes tenen “un joguet nou, independentista, republicà i que no vol parlar el llenguatge comú”, en al·lusió a ERC.
Per la seua part, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va demanar acabar amb un Govern que no ha vingut a servir el país, sinó a ell mateix, i va demanar no acostumar-se “al que no és normal”, perquè “així comencen les dictadures”. També va dir que ETA està “preparant l’assalt al País Basc i Navarra” mentre “sosté” Sánchez.
El Govern central critica que el PP no surti per la sanitat o els salaris
La portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va criticar la manifestació del PP a Madrid per protestar contra la “corrupció” de l’Executiu de Sánchez. “Mai no he vist el PP mobilitzar-se per millores laborals, els salaris dels treballadors, per la sanitat pública, l’educació o les beques”, va etzibar Alegría, que va censurar que els populars hagin escollit el temple de Debod per a l’acte. “Jo crec que s’han equivocat de lloc i la concentració s’hauria d’haver fet a Génova 13”, va ironitzar. “Quin millor monument a la corrupció hi ha que una seu pagada amb diners en negre i on es trencaven discos durs?”, va concloure.
Ábalos, des de presó: “No aconseguiran fer-me callar”
L’exministre José Luís Ábalos va assegurar ahir que la seua adaptació a la presó ha estat “menys traumàtica” del que s’esperava, quatre dies després d’entrar a Soto del Real pel cas Koldo. “segueixo ferm i fort, i ficant-me a la presó no em doblegaran ni aconseguiran callar-me”, va avisar en un missatge a través de X, el compte del qual ha estat rebatejat com “En el nombre de Ábalos”. De fet, l’exministre està utilitzant aquesta xarxa social per defensar la seua innocència i en la biografia es defineix com: “Diputat per València. Soc innocent! Encara que demanin 24 anys per delictes que no he comès, lluitaré per la veritat i la justícia, malgrat que diguin que soc culpable.” En aquest sentit, va denunciar que “s’estan desmantellant progressivament les bases necessàries per a una societat lliure, justa i igualitària. Defensaré la meua innocència amb el poc que em queda” i es va demanar “què pot representar algú que des d’un govern o la seua oposició no respecta un dret fonamental com la presumpció d’innocència”. L’exministre arremet contra “líders autoritaris i mitjans comprats” i adverteix que l’estat de dret està “degradat”. “Tots resolts a aniquilar els drets humans i volen fer-nos creure que són els únics que busquen la justícia i la veritat”, conclou.
Un detingut en una manifestació ultra a la seu del PSOE
Una persona va ser detinguda en una altra protesta convocada per l’organització juvenil Revuelta davant la seu nacional del PSOE, al madrileny carrer Ferraz, contra el Govern de Pedro Sánchez, que considera una “organització criminal”. La manifestació, a la qual van assistir unes 400 persones segons la delegació del Govern, va ser convocada a través de les xarxes socials per l’organització, pròxima a Vox, després de l’entrada a presó de l’exministre i exsecretari d’Organització del PSOE José Luis Ábalos i del seu exassessor Koldo García, i no havia estat autoritzada. Després de protestar davant la seu del PSOE, Revuelta va demanar als manifestants que es dirigissin cap al Palau de la Moncloa, seu de la Presidència del Govern. La Policia els va tallar llavors el pas, situació que va derivar en alguns enfrontaments i càrregues policials. Els manifestants també van arremetre contra periodistes.