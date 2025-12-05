CONFLICTE
Putin insisteix en la dominació “militar o per altres vies” del Donbàs
Qualifica d’“útil i necessària” la reunió amb els EUA malgrat algunes discrepàncies
El president de Rússia, Vladímir Putin, va qualificar d’“útil” i “necessària” la reunió que va mantenir aquesta setmana amb l’enviat especial dels EUA, Steve Witkoff, sobre el pla de pau a Ucraïna proposat per Washington. “Alguns assumptes són molt difícils. En uns hem dit que sí, que es pot discutir, però en d’altres no podem”, va remarcar el cap del Kremlin, que va reiterar des de Nova Delhi que “Rússia alliberarà el Donbàs i Novorossija, ja sigui militarment o per altres vies”. El Govern nord-americà, per la seua part, va aprovar l’autorització d’operacions en gasolineres del gegant petroler rus Lukoil, suspenent d’aquesta manera algunes de les sancions imposades al novembre. Al front, l’Exèrcit d’Ucraïna va informar que les seues tropes segueixen a Pokrovsk (Donetsk) –malgrat l’anunci de captura per part de Moscou–, malgrat que va advertir que la situació és “extremament difícil”.
Macron colla Xi
Paral·lelament, el president francès, Emamnuel Macron, va ser rebut ahir pel president xinès, Xi Jinping. El mandatari francès va instar la Xina a implicar-se en passos concrets cap a un alto el foc a Ucraïna –encara que sigui temproral– i va afirmar que tant Pequín com París tenen “una responsabilitat particular”. Per la seua part, Xi va afirmar que el seu Govern dona suport “a tot esforç en favor de la pau” i va rebutjar “tota acusació irresponsable i discriminatòria” sobre la seua postura. En relació amb el comerç, Macron va advertir que l’economia mundial afronta “desequilibris que s’estan tornant insostenibles”, entre ells un dèficit comercial global respecte a la Xina.