Sánchez admet que no hi ha contacte amb Junts però confia a reconduir la situació i manté l’objectiu d’esgotar el mandat
L’executiu espanyol creu que el retorn de Puigdemont pot ser clau per restablir la majoria
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha admès que malgrat els seus gestos, en aquests moments no hi ha contactes amb Junts. S’ha receptat “paciència” i s’ha mostrat confiat que el seu executiu serà capaç de reconduir la situació. En conversa informal amb els periodistes en el marc de l’acte institucional de la Constitució, Sánchez ha insistit que manté el seu objectiu d’esgotar el mandat el 2027. Creu que hi ha una majoria dels socis de la investidura que aposten per allargar la legislatura. Per això ha apuntat que està disposat a lluitar “fins al final” perquè s’aprovin els pressupostos generals de l'Estat.
Sánchez ha assegurat que complirà la seva promesa d’esgotar la legislatura fins al 2027 per poder “continuar avançant contra el retrocés” que, al seu criteri, representen PP i Vox. Considera que malgrat el trencament de Junts encara disposa de suports per impulsar mesures al Congrés dels Diputats, i per això ha insistit que el seu govern portarà els pressupostos generals de l'Estat al Congrés.
Segons el president espanyol, malgrat el “quadre complex”, el seu executiu ha aconseguit guanyar totes les batalles legislatives importants. En aquest marc, creu que més enllà de Junts, els socis mantindran el seu suport. Ha fet una menció especial al portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que “és un gran valor” dels republicans, i de qui hi ha “moltes coses a aprendre” en xarxes socials.
El retorn de Puigdemont, clau per la "normalització"
Fonts de la Moncloa consideren que el retorn de l’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, és clau per al restabliment de les relacions amb la seva formació. Fins que no pugui tornar, admeten, no es podrà recompondre la legislatura. El 2026, afegeixen, ha de ser l'any de la plena "normalització" de la situació a Catalunya.
Situen el focus en els mesos de març o abril, en què el TC haurà enllestit les sentències sobre l’amnistia i la seva aplicació al delicte de malversació. Després, segons aquestes fonts, “la legislatura es pot recompondre”.
Paral·lelament, fonts de l'entorn del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntat que donen per fet que Junts no donarà suport a cap moció de censura, i que mentre duri la legislatura Sánchez complirà amb els compromisos amb la formació de Puigdmeont.
La substitució de Montero no suposarà una crisi de govern
Sánchez també ha apuntat que la sortida forçada de María Jesús Montero com a vicepresidenta del govern espanyol per encapçalar la llista del PSOE a les eleccions andaluses no suposarà una crisi de govern. Segons ha assenyalat, només es farà “el canvi puntual que correspongui”.
Confia en un bon resultat a Extremadura
I pel que fa a les eleccions extremenyes del pròxim 21 de desembre, el president espanyol s’ha mostrat confiat en les expectatives del PSOE. Les campanyes electorals, ha dit, “senten bé” als socialistes, especialment a un territori que té una “forta identitat” on hi ha un “arrelament” de les sigles del PSOE.
Cas Salazar
El president espanyol també ha dedicat part de la conversa a abordar la crisi per les denúncies per assetjament sexual contra l’exsecretari de Coordinació Territorial Paco Salazar. Ha recordat que el PSOE ha activat un protocol anti-assetjament des del mes de maig, quan van aparèixer les primeres informacions sobre aquest cas. Ha defensat que la seva formació ha actuat amb “celeritat” i ha mostrat “tot el suport” a les denunciants anònimes, a les que ha animat a anar a la Fiscalia.