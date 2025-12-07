CONFLICTE
Hamas reporta més de 360 morts des de l’alto el foc
Tres més a la Franja de Gaza
Un atac israelià va provocar ahir la mort de tres persones a la Franja de Gaza, totes al nord de l’enclavament. El bombardeig amb drons, portat a terme contra la ciutat de Beit Lahia, també va causar almenys cinc ferits. Les autoritats gazianes ja xifren en 366 les víctimes mortals a la Franja després de l’alto el foc assolit entre Israel i Hamas a l’octubre. L’Exèrcit d’Israel justifica els atacs sota la consideració que constitueixen “amenaces immediates” al traspassar la línia groga, la demarcació a la qual es van retirar les tropes israelianes quan va començar l’alto el foc. Hamas, a més, va informar ahir que el Govern israelià només permet l’entrada del 16% de camions cisterna amb gas per cuinar pactats en l’alto el foc. “Només 104 camions de gas han entrat a Gaza”, va denunciar el grup palestí, que va afirmar que van acordar l’entrada de 660.
D’altra banda, diversos ministres d’Exteriors de països àrabs van manifestar divendres la preocupació per l’anunci d’Israel d’obrir el pas fronterer de Rafah entre Gaza i Egipte per permetre “exclusivament” la sortida de palestins, i van demanar “respectar” els punts del pla de pau dels EUA.