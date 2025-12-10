JUSTÍCIA
El Suprem condemna el fiscal general pel correu del nòvio d’Ayuso i la nota de premsa
La sentència considera provat que García Ortiz o “el seu entorn” va filtrar el mail enviat per l’advocat de González Amador. Compta amb el vot particular de dos jutges que no veuen proves per condemnar-lo
El Tribunal Suprem sustenta la condemna a inhabilitació del ja exfiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, tant en la filtració a la premsa del correu amb l’admissió de dos delictes contra Hisenda de la parella d’Isabel Díaz Ayuso com en la nota de premsa que va emetre la Fiscalia el 14 de març de 2024. L’Alt Tribunal que va fer ahir –19 dies després d’avançar la interlocutòria– pública la sentència en la qual imposa a García Ortiz dos anys d’inhabilitació per al càrrec de fiscal general i 7.200 euros per un delicte de revelació de dades reservades, i que compta amb el vot particular de dos magistrades, que donaven suport a l’absolució.
La sentència, subscrita per cinc membres del tribunal, afirma que hi ha “indicis acreditats” que va ser el fiscal general o algú del seu entorn, i amb el seu coneixement, qui va filtrar a la Cadena SER el correu en el qual el 2 de febrer del 2024 l’advocat de Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, va acceptar en nom seu dos delictes contra Hisenda a la recerca d’un pacte amb el fiscal que l’investigava.Però els magistrats no veuen delicte només en aquesta filtració, sinó també en la nota de premsa que va emetre la Fiscalia per desmentir que fos el fiscal del cas qui va oferir el pacte a l’advocat, com s’havia publicat. “La nota consolida la filtració iniciada pel correu” i l’“oficialitza”, apunten. Així mateix, la resolució subratlla que “el fiscal general de l’Estat no pot respondre a una notícia falsa mitjançant la comissió d’un delicte”, i posa èmfasi que sobre García Ortiz pesava un reforçat deure de reserva que va trencar sense justificació. Els magistrats incideixen que es van revelar dades que el fiscal general coneixia per càrrec i que no havien de ser divulgades perquè “l’acció de divulgar una dada reservada per qui és garant de l’obligació de sigil en si mateixa és nociva”. El tribunal rebutja una de les principals tesis de la defensa: que el correu ja es coneixia. Perquè, diu, el “deure de confidencialitat” del fiscal general “no desapareix” perquè la informació que coneix pel seu càrrec sigui pública. No obstant, els magistrats deixen clar que no està en joc la credibilitat dels periodistes que van afirmar conèixer el correu abans que el fiscal general. La sentència compta amb el vot particular de les magistrades progressistes Susana Polo i Ana Ferrer, que no veuen proves per condemnar García Ortiz per revelar dades de la parella de Díaz Ayuso. “L’anàlisi racional dels indicis apuntats en la sentència majoritària permet concloure que qualsevol persona va poder filtrar a la premsa el correu, així com va passar amb l’expedient tributari i la denúncia, documents que també van ser filtrats anteriorment que el Fiscal General tingués interès en l’afer”, diuen. Aquestes jutges no veuen delicte en la difusió de la nota de premsa amb què Fiscalia va negar haver retirat una oferta de pacte a González Amador perquè el comunicat contenia dades ja revelades prèviament.
La Moncloa manté el silenci i el PP titlla García Ortiz de “delinqüent”
La portaveu del Govern central, Pilar Alegría, no va voler ahir pronunciar-se sobre la sentència contra el fiscal general de l’Estat adduint que la publicació s’havia produït minuts abans d’iniciar la compareixença després del Consell de Ministres i, per tant, no havia tingut temps de llegir-la. Tanmateix, des del PSOE van afirmar que, malgrat respectar la sentència, no la comparteixen, i van destacar el vot particular subscrit per dos magistrades que discrepen de la majoria. “Convé recordar l’origen d’aquest cas: no naix de cap conspiració, ni de cap trama política; naix d’un presumpte frau fiscal confessat pel nòvio d’Isabel Díaz Ayuso. Tot parteix d’una no-declaració a Hisenda, un fet objectiu i reconegut”, van subratllar des de la formació. Per la seua part, els seus socis a l’Executiu central, Sumar, van titllar la sentència d’“escàndol” i d’“acte de fe” de “pur estil inquisitorial”.
Al contrari, la portaveu del PP, Ester Muñoz, va assegurar que la sentència confirma que és el primer exfiscal general de l’Estat al qual se li pot dir “delinqüent” i va afirmar que el president Pedro Sánchez hauria de seguir els passos de García Ortiz i presentar la dimissió.Des de Junts, la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, va afirmar que “en el moment que surt qualsevol cosa de la cúpula judicial espanyola i no te la creus és que hi ha un problema molt profund en la democràcia i en la justícia espanyola” i ho va atribuir a la seua “politització”. Mentrestant, ERC va titllar de “barbaritat” la sentència i va instar el PSOE a actuar contra “aquesta part del Poder Judicial que es creuen que fan política”.