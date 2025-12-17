EMERGÈNCIES
Acarament davant la jutge de Pradas i el cap de gabinet de Carlos Mazón
A petició d’una de les acusacions particulars. L’alt càrrec de l’expresident va rebutjar confinar la població malgrat la insistència de l’exconsellera
La jutge que investiga la dana va acordar ahir celebrar un acarament entre l’exconsellera d’Emergències Salomé Pradas i José Manuel Cuenca, excap de gabinet de l’expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. La instructora encara no ha fixat data per a l’encontre, aprovat a petició de l’acusació popular que exerceix Acció Cultural del País Valencià.
Pradas va aportar a la jutge la conversa que va mantenir el 29 d’octubre del 2024 amb Cuenca, que va rebutjar confinar la població malgrat la insistència de la llavors consellera i va afirmar que en tot cas ho havia de decretar el Govern central. “Treu-te això del cap, sisplau”, li va dir Cuenca, que va assegurar al jutjat que va tenir la primera notícia de l’Es-Alert quan li va arribar al mòbil i que, a més, no va donar ordres a Pradas ni va transmetre directrius que vinguessin de Mazón, encara que l’extitular d’Emergències va revelar en una entrevista televisiva que va rebre l’ordre de no molestar l’exdirigent popular. En els missatges també queda reflectit que Pradas va estar informant Mazón de l’evolució de la dana i més tard el seu cap de gabinet.
La jutge justifica l’acarament –que té un “caràcter excepcional”– pels missatges de WhatsApp, l’entrevista a Pradas a la televisió i per l’última declaració de Cuenca, que va assenyalar que els missatges estan “descontextualitzats”.
Negligència en la gestió
Paral·lelament, la jutge va rebutjar una petició de Podem per incloure en la causa l’entrevista de Pradas a Salvados, en la qual va intentar involucrar la delegada del Govern espanyol a València, Pilar Bernabé, que era al Cecopi. La instructora va assenyalar que les declaracions als mitjans sense assistència lletrada no poden incorporar-se a la causa i va apuntar que qüestions com qui ostentava la direcció de l’emergència ja han quedat resoltes. “El desconeixement de les seues pròpies competències en la gestió de l’emergència és un element de la mateixa negligència, quan es mostra una passivitat en la presa de decisions”, va advertir la jutge, que també va rebutjar incloure les poques respostes de Pradas en la comissió d’investigació del Congrés de dilluns.