JUSTÍCIA
El TC manté la inhabilitació a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva
Rebutja la petició dels líders del procés fins a resoldre els recursos d’empara contra el TS per l’amnistia. Sosté que no suposa “un perjudici irreparable”
El Tribunal Constitucional (TC) va rebutjar ahir la petició de l’exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa de suspendre de forma cautelar les seues penes d’inhabilitació, i esperarà fins a resoldre els recursos d’empara que van presentar els líders del procés contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar-los el delicte de malversació.
El TC havia ajornat aquesta decisió fa quinze dies per arribar per unanimitat a un acord per contestar als exdirigents del Govern, que estan inhabilitats fins al 2031 (en el cas de Junqueras) i 2030 (els altres). El TC afirma que mantenir les penes d’inhabilitació no suposa un “perjudici irreparable que pogués fer perdre a l’empara la seua finalitat”.
“El ple pren en consideració la llarga durada de la inhabilitació absoluta imposada a cada recurrent en sentència, de dotze i tretze anys, el temps pendent de compliment, superior a cinc anys, el termini previsible en el qual es resoldran les empares, manifestament inferior, així com la impossibilitat d’adoptar en aquesta fase del procediment constitucional, conforme a reiterada doctrina constitucional, un judici anticipatori del fonament de la pretensió deduïda”, justifica el tribunal.
Els advocats dels exmembres del Govern van demanar al Constitucional aixecar la inhabilitació al considerar que la negativa del Suprem a no aplicar-los la llei d’amnistia –que va entrar en vigor el 2024– “vulnera diversos drets fonamentals, entre d’altres, el dret a la tutela judicial efectiva, a la legalitat penal i a la participació política”.
Junqueras, líder d’ERC, ja va anunciar fa uns mesos la seua intenció de presentar-se com a candidat a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, previstes per al 2028, tres anys abans que acabi la seua inhabilitació. La batalla per l’amnistia es decidirà durant els pròxims mesos.
L’advocat de la Unió Europea va avalar la llei d’amnistia al novembre –la seua opinió sol marcar la línia del Tribunal de Justícia de la UE–, mentre que el Suprem manté el no a aplicar-la als organitzadors del referèndum.