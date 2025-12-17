EMERGÈNCIES
Tres ferits per les pluges a Badalona i Tarragona
Troben un ciclista mort a Múrcia
Una tempesta de pluja va deixar ahir a la nit registres de més de 100 litres per metre quadrat a l’àmbit metropolità de Barcelona, inundant carrers i carreteres i afectant els serveis de metro a la capital catalana i a Badalona, un dels municipis on la pluja va descarregar amb més força. Allà, l’estació de metro de Gorg va quedar negada per l’aigua i va haver de tancar-se, i a Barcelona la tempesta va afectar les línies L2 i L3. A més, l’aigua va obligar a tallar en diferents moments alguns dels trams de les rondes, i diversos carrers i baixos d’edificis van quedar col·lapsats. El telèfon 112 va rebre un total de 1.026 trucades relacionades amb aquest fenomen, el 80% al Barcelonès i gairebé la meitat per incidents a Badalona. A més, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va informar de tres persones ferides, una a Badalona, una altra a Montbrió del Camp per una caiguda i una tercera a Òrrius, totes elles en estat menys greu.
Mentrestant, les pluges intenses per la borrasca Emilia van causar dilluns nombrosos danys a Múrcia. A més, ahir es va trobar el cadàver d’un ciclista a Mazarrón que estava desaparegut des d’aquest dilluns.