POLÍTICA
Cerdán es presenta davant del Senat com una víctima d’una “persecució inquisitorial”
Diu que la reunió amb Puigdemont i la seua defensa de l’amnistia van precipitar la seua caiguda política i entrar a la presó. Nega vinculacions amb el cas Koldo i parla de “conjectures convertides en sentència”
L’exdirigent socialista Santos Cerdán va negar ahir al Senat tenir cap vinculació amb els delictes pels quals és investigat en el cas Koldo i va denunciar una persecució en contra seu amb “conjectures parcials convertides en sentència”, com “a la Inquisició”.
En la seua segona compareixença a la comissió parlamentària del cas Koldo, gairebé vint mesos després de la primera i al cap d’un mes de sortir de presó preventiva, va afirmar que no declararia sobre “fets concrets” de la instrucció judicial, però sí sobre “el context polític”. No obstant, el que va ser secretari d’Organització del PSOE fins al juny, acusat en el Tribunal Suprem per “sòlids” indicis de delictes d’organització criminal, suborn i tràfic d’influències, va respondre després algunes preguntes relacionades amb la causa, com sobre Servinabar, de la qual va negar ser soci, o d’un altre d’investigat, Víctor de Aldama. L’exdiputat va defensar constantment la seua “innocència”, va denunciar la manipulació dels àudios de Koldo García que van motivar la seua imputació i va asseverar que “ningú està buscant la veritat”, ni al Senat ni al Congrés ni als mitjans de comunicació. Va assenyalar que les acusacions contra ell són “conjectures parcials convertides en sentència” per ser “lapidat a la plaça pública”. En aquest sentit, va denunciar que la negociació de l’amnistia amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les va suposar un “abans i un després” i va suggerir que aquest motiu va precipitar la seua caiguda política i entrada a la presó, perquè diverses organitzacions polítiques el van avisar que anés “amb compte”. A més, va opinar que si no hagués estat un dels artífexs del pacte, el seu cas “no hauria explotat” com va ocórrer. Cerdán, que aquesta vegada no va estar acompanyat per membres del PSOE com en la seua primera declaració, va assegurar que era millor “estar sol que mal acompanyat” i va negar que durant la seua etapa a Ferraz hi hagués finançament il·legal en el partit, ni en la candidatura a les primàries de Pedro Sánchez per ser elegit per segona vegada secretari general, en les quals, va afirmar, no va intercedir. L’exdirigent socialista també va defensar que la seua dona, Francisca Muñoz, “no té res a veure” amb el cas, va negar haver participat en l’adjudicació de concessions públiques i va asseverar no va tenir relació mai amb l’exmilitant socialista Leire Díez, detinguda la setmana passada per presumptament manipular contractes públics.
El magistrat que investiga la branca del cas Koldo que se segueix a l’Audiència Nacional ha inclòs la informació que el partit va remetre dimarts en un pendrive en una peça separada i ha acordat declarar-la secreta durant, almenys, un mes, un termini que podrà anar prorrogant.
Per acordar el secret de la peça, ha tingut en compte la “gravetat” dels fets investigats, el caràcter de les diligències d’investigació que s’estan practicant i el contingut de la documentació amb “caràcter reservat” que ha aportat el partit polític, que afecten càrrecs, treballadors, simpatitzants o voluntaris del Partit Socialista.
El jutge obre una peça secreta sobre els pagaments en efectiu del PSOE
El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno ha obert una peça separada secreta amb la documentació que va aportar el PSOE sobre tots els pagaments en metàl·lic efectuats entre els anys 2017 i 2024, i n’ha donat trasllat a la Fiscalia Anticorrupció.