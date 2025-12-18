POLÍTICA
Comissió Estat-Comunitat Valenciana un any després
El nou president del Consell demana ajuts a fons perdut. Va mantenir una “insatisfactòria” reunió amb Pedro Sánchez
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va rebre ahir a Moncloa el nou president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. El mandatari valencià va indicar que la reunió –la primera entre els dos líders– no va ser “satisfactòria” i que els “grans problemes” de la regió per la dana continuaran existint, ja que no hi va haver un compromís de Sánchez per a l’obtenció de mitjans per dessalar aigua i que l’endeutament del Consell per fer front als ajuts als afectats i a la reconstrucció quedi “en ajuts a fons perdut”.
A més, va reclamar que les infraestructures per prevenir inundacions es tramitin per la via d’emergència, a l’advertir que els episodis de pluges intenses dels últims dies evidencien la lentitud de les actuacions.
Pérez Llorca va anunciar la constitució d’una comissió mixta de reconstrucció després de la dana, formada pel Govern central, el Consell valencià, els pobles afectats i probablement la diputació de València. El cap del Consell també va fer entrega d’un document amb 100 reivindicacionsque recullen “necessitats” com millores en el sistema de finançament autonòmic.
Per la seua part, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va destacar en nom de l’Executiu que la trobada va ser “productiva” i va subratllar que el Govern central ha estat integrat a la coordinació des de l’inici de l’emergència. El ministre va advertir que “allarga la mà” sota les condicions de “lleialtat institucional i rendició de comptes”, i va recordar que “vuit de cada deu euros” destinats des de les administracions públiques a la reconstrucció procedeixen del Govern central.
Declaració davant la jutge
Paral·lelament, el subdirector general d’Emergències, Jorge Suárez, va afirmar davant de la jutge que es va assabentar de la primera víctima morta de la dana per l’excap de Bombers i no per l’exconsellera Salomé Pradas. A més, va explicar que debats en el Cecopi van allargar l’enviament del missatge ES-Alert.