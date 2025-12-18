POLÍTICA
Sumar adverteix el seu soci que governar només per resistir és “alimentar Vox”
Les secretàries d’Organització Sumar i del PSOE es reuniran demà per abordar l’horitzó de la legislatura i discutir l’estratègia davant d’una allau de suposats casos de corrupció i assetjament sexual que assolen el partit de Pedro Sánchez. Després de demanar infructuosament una “remodelació profunda” del Govern espanyol, la plataforma de Yolanda Díaz va advertir ahir que amb l’Executiu no en tindrà prou amb “resistir”. “Això no és com l’estiu passat. Continuar com ara tan sols és la garantia que Vox arrasarà” i, si no es fa res, “això no aguanta fins al 2027”, van apuntar fonts de la formació. Segons Sumar, el PSOE hauria d’impulsar un pla anticorrupció, canviar alguns titulars de ministeris i adoptar mesures socials per superar l’escenari advers actual. La remodelació profunda de l’Executiu, afirmen, injectaria “gasolina” en la coalició i permetria situar persones de perfil més polític en els ministeris.
Paral·lelament, el portaveu adjunt de Sumar al Congrés i dirigent d’IU, Enrique Santiago, va criticar que membres del PSOE mostrin “menyspreu” envers la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, després de demanar canvis profunds en el Govern, i va assenyalar que la voluntat del seu espai és mantenir-se a l’Executiu, malgrat que té la impressió que hi ha sectors socialistes que volen “treure’ls”. “Entenem que hi hagi ministres que discrepin, això és normal. Ara, el que no podem acceptar és que es donin respostes sarcàstiques, iròniques i fins i tot de menyspreu a la vicepresidenta segona”, va recriminar Santiago en referència velada al ministre de Transports, Óscar Puente, que va carregar contra Díaz.