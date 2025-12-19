SUCCESSOS
Un centenar de desallotjats a Badalona passen la nit al ras
Reclamen solucions habitacionals
Gairebé un centenar de les persones que van ser desallotjades dimecres de l’antic institut B9 de Badalona van passar la nit en una plaça que es troba davant de l’edifici desocupat, on van instal·lar una desena de tendes de campanya. Els desallotjats, la majoria immigrants subsaharians, van encendre fogueres per combatre el fred nocturn al costat de les pertinences que van poder recuperar després del desallotjament que van efectuar els Mossos d’Esquadra, que ahir estaven al lloc mateix juntament amb efectius de la Guàrdia Urbana amb l’objectiu que l’edifici no tornés a ser okupat per les persones que quedaven pels voltants. El desallotjament de l’antic institut, per una ordre judicial a instàncies de l’ajuntament, que té previst reconvertir-lo en una comissaria, ha deixat al carrer al voltant de 400 persones, que s’han quedat sense solució habitacional en ple desembre. Per ara una mica més de seixanta dels més vulnerables haurien obtingut alguna solució de curt termini i la Generalitat està fent gestions perquè s’atengui el màxim nombre de persones, si bé va recordar que en última instància és “competència municipal”.