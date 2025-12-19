CONFLICTE
Els líders de la UE busquen una solució vàlida per finançar Ucraïna amb actius russos
Mentre la Comissió Europea prova de satisfer demandes de Bèlgica, reticent a aquesta opció. Zelenski apressa assegurant que necessiten suport per tenir més confiança en les negociacions amb Moscou
Els líders de la Unió Europea s’enfocaven ahir a la nit en l’ús dels actius russos congelats per a un “préstec de reparació” a Ucraïna, mentre la Comissió Europea negociava en paral·lel amb Bèlgica una proposta de conclusions que encaixi amb les demandes de l’Executiu belga.La Comissió Europea busca superar les reserves del primer ministre belga, Bart de Wever, reticent a aprovar aquesta opció per finançar ajuda a Kíiv per valor de 90.000 milions d’euros, adduint els riscos que assumiria el país davant de futurs reclams de Rússia per acollir la seu d’Euroclear –l’entitat dipositària que té la gran majoria dels actius en qüestió.
Al tancament d’aquesta edició, i més de vuit hores després de l’inici de la cimera destinada a acordar una fórmula de finançament que mantingui a la superfície Ucraïna durant els propers dos anys, fonts europees van assenyalar que els líders de la UE se centren en l’opció d’un “préstec de reparació”, mentre la Comissió Europea treballa per oferir més garanties al Govern belga.
L’opció de finançar l’ajuda a Ucraïna mitjançant l’emissió de deute conjunt recolzat pel pressupost de la Unió Europea queda, de moment, descartada, malgrat que Bèlgica havia defensat aquesta alternativa abans de la reunió com l’opció més segura i transparent.
Els líders dels Vint-i-set van arribar a l’última reunió d’aquest any a Brussel·les amb diferències sobre recórrer a la liquiditat dels actius immobilitzats per les sancions de la UE per a un potencial “préstec de reparació” de 90.000 milions a Kíiv.
El president del Consell Europeu, António Costa, va defensar que la cimera durarà el temps que calgui per aconseguir la llum verda al suport econòmic a Ucraïna i que la UE “mai aprovarà una solució que no garanteixi tota la seguretat per a Bèlgica”.
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va instar abans de la cimera a tirar endavant el préstec que, va dir, donaria més força a Ucraïna en les actuals negociacions amb Moscou i li permetria continuar defensant-se en el conflicte.
D’altra banda, el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va afirmar que les garanties de seguretat proposades a Ucraïna tenen tres capes de protecció i impliquen els Estats Units, que estan debatent quin paper jugarien en el pla per a la futura seguretat d’Ucraïna en l’escenari postguerra.