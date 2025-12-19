DEFENSA
Israel tanca amb Alemanya el major acord armamentístic de la seua història
Israel, a través de l’empresa pública Indústries Aeroespacials d’Israel (IAI), va firmar ahir una nova venda a Alemanya del sistema de defensa antimíssils de llarg abast Arrow 3, en l’ampliació d’un acord que suma uns 6.700 milions de dòlars i constitueix l’exportació de defensa més gran en la història d’Israel.
L’ampliació del contracte, valorada en uns 3.100 milions de dòlars, complementa l’acord de compra inicial firmat fa dos anys per uns 3.600 milions. Alemanya va batre aquest 2025 –per tercer any consecutiu– un nou rècord de despesa en defensa amb una inversió total de 83.000 milions d’euros, després que dimecres la Comissió Pressupostària del Bundestag donés llum verda a una trentena d’adquisicions (sistemes antiaeris Patriot, Arrow i IRIS-T, vehicles blindats Puma i un sistema de radar satel·litari SPOCK) per valor de més de 50.000 milions d’euros.
Fred a Gaza
D’altra banda, el fred i les pluges derivades d’una tempesta polar que afecta la Franja de Gaza des de la setmana passada i que ha provocat l’ensorrament d’habitatges i danys a desenes de tendes de campanya utilitzades pels desplaçats, deixen ja almenys 17 morts, entre ells quatre nens.