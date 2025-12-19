Putin posa condicions perquè no hi hagi més guerres amb Occident
Es mostra disposat per primera vegada a garantir la seguretat dels votants a Ucraïna
El president rus, Vladímir Putin, va posar aquest divendres condicions perquè no hi hagi més guerres amb Occident i, per primera vegada, es va mostrar disposat a garantir la seguretat dels votants en cas que Ucraïna convoqui eleccions presidencials. "Hi haurà una nova operació militar especial" No hi haurà cap operació si vostès ens respecten. Si respecten els nostres interessos com nosaltres sempre intentem respectar els seus", va dir al respondre durant quatre hores i mitja en directe per la televisió a les preguntes de la premsa i la ciutadania russa. Va ser el Putin més humà que es recorda, ja que, a més de mostrar-se més conciliador a Ucraïna, es va emocionar en parlar dels soldats russos i va admetre estar enamorat.
Les condicions per a una pau a Europa
"Si vostès no ens enganyen, com van fer amb l’ampliació de l’OTAN cap a l’Est", va afegir, i va ressaltar que Moscou només exigeix "el compliment de les promeses i obligacions assumides pels socis occidentals", va afirmar. Putin va recordar que l’Aliança Atlàntica fins i tot va plantejar en el seu moment a l’URSS i a Rússia afegir-se al bloc, i va insistir que l’única manera de prevenir nous conflictes és "un nou sistema de seguretat a Europa". "Estem disposats a treballar amb vostès. Amb el Regne Unit, amb tot Europa i amb els Estats Units, però en peu d’igualtat", va assenyalar, en resposta a la BBC, i va agregar que Rússia i Europa "es complementen", per la qual cosa estan condemnats a entendre’s. "Nosaltres estem disposats a cessar immediatament les accions militars en cas que es garanteixi la seguretat de Rússia a mitjà i llarg termini", va ressaltar. Putin va insistir a anomenar "ximpleria" i "disbarat" les acusacions que Rússia es planeja atacar un país europeu quan conclogui la guerra a Ucraïna.
La pilota a la teulada d’Ucraïna
També va negar que el Kremlin hagi rebutjat el pla de pau per a Ucraïna presentat pel seu col·lega nord-americà, Donald Trump, i va subratllar que ara "la pilota" estan a la teulada de Kíev i els seus aliats. "Això és absolutament incorrecte i no té cap fonament (...) La pilota es troba totalment del costat dels nostres adversaris occidentals, principalment, del cap del règim de Kíev i dels seus patrocinadors europeus", va assenyalar. Va recordar que en la cimera d’agost passat a Alaska "pràcticament acceptem les propostes del president Trump" després que els emissaris de la Casa Blanca li demanessin al Kremlin de fer "certes concessions". "Trump realitza importants esforços per posar fi al conflicte. Com vaig dir en el passat, ell ho fa, sota el meu punt de vista, de manera absolutament sincera", va agregar. Sobre això, va destacar que en la nova estratègia de seguretat nacional dels EUA, Rússia ja no és "l’enemic", per la qual cosa va cridar l’OTAN a deixar de preparar-se per a una futura guerra.
Garanties de seguretat en cas d’eleccions
A més, es va mostrar disposat a garantir la seguretat en cas de convocatòria d’eleccions a Ucraïna, però va descartar un possible cessament total de les hostilitats. "Estem disposats a pensar a com garantir la seguretat en cas d’eleccions a Ucraïna. Encara que sigui, cessar o abstenir-se de realitzar atacs a la rereguarda el dia de les eleccions", va apuntar. Va recordar que Rússia va celebrar durant els últims quatre anys eleccions presidencials, regionals i municipals, i que les autoritats ucraïneses, "si volguessin, podrien fer el mateix". "Estic d’acord que el poder a Ucraïna ha de ser una vegada per sempre legítim i sense celebrar eleccions això és impossible", va dir. A més, Putin va recordar que en territori rus viuen "milions de ciutadans d’Ucraïna, segons diferents càlculs, entre cinc i deu milions, que tenen de dret a vot." "Si hi ha eleccions, llavors tenim dret a exigir als que les organitzin (...) que es respecti el dret dels ucraïnesos que viuen ara a Rússia a votar en territori de la Federació Russa", va apuntar.
Tornar el robat per la UE
Al seu torn, respecte als actius russos congelats per la UE, va advertir que els països europeus "independentment del que robin o com ho facin, en algun moment hauran de tornar-lo". "Robatori no és la paraula exacta (...) El que intenten fer amb nosaltres és obertament un atracament Però per què no es pot dur a terme aquest atracament" Perquè les conseqüències per als lladres poden ser greus", va dir.
Putin va considerar "que això no només és una bufetada per a la imatge" de la Unió Europea (UE), sinó una "pèrdua de confiança en l’Eurozona", ja que són "molts els països, no només Rússia," que guarden en aquest territori les seues "reserves d’or". "Principalment, per descomptat, són els països productors de petroli. I ells veuen el que està passant, ja ho estan observant, i comencen a tenir sospites, dubtes i inquietuds", va assenyalar. A més, va ressaltar que emetre crèdits "avalats pels nostres actius", com va acordar ahir a la nit Brussel·les, tindrà conseqüències per al "pressupost de cada país", ja que incrementarà "el deute pressupostari".