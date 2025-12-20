EUROPA
La UE ajudarà Ucraïna amb 90.000 milions sense recórrer encara als actius russos congelats
Acord in extremis després de les discrepàncies hongareses, txeques i eslovaques a la proposta inicial. Zelenski celebra el nou salvavides europeu en forma de préstec a què faran front els estats
La Unió Europea finançarà Ucraïna amb un préstec de 90.000 milions d’euros per mantenir-la a la superfície els propers dos anys, encara que no recorrerà de moment als actius russos congelats a la Unió, segons va confirmar el president del Consell Europeu, António Costa, després que els líders europeus aparquessin aquesta opció per les dificultats aparellades a aquest pla.
“Tenim un acord”, assenyalava a primera hora d’ahir l’exprimer ministre portuguès en un missatge en xarxes socials, després de 16 hores de cimera europea a Brussel·les marcada per les diferències sobre recórrer a la liquiditat dels actius immobilitzats per les sancions de la UE per a un potencial “préstec de reparació”.
Costa va explicar que la Unió “es reserva el dret de fer ús dels actius immobilitzats per reemborsar aquest préstec”. Per tot plegat, va defensar que la decisió suposa una “contribució crucial” per aconseguir una pau justa i duradora a Ucraïna al reforçar Kíiv a la taula de negociació i enviar el missatge a Rússia que ha de treballar en una solució pacífica a la guerra.
Mantenir-se en la batalla
Segons Costa, aquest préstec aportarà els mitjans necessaris a Ucraïna per mantenir-se en la batalla, per la qual cosa, amb aquest pas, encara que no sigui a través de l’ús dels actius russos, la UE envia el missatge a Rússia que no flaquejarà el seu suport a Kíiv.
Per la seua part, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va explicar que els líders europeus han optat per ajudar Ucraïna en les seues necessitats urgents a través de l’“endeutament de la UE als mercats de capitals”.
La cap de l’Executiu europeu va detallar que la UE farà servir la fórmula de la “cooperació reforçada” a 24, sense comptar amb Hongria, la República Txeca ni Eslovàquia, que no participaran en el pla, estarà recolzada pel marge del pressupost de la UE. “De manera similar al préstec de reparacions, i això és molt important, Ucraïna només hauria de tornar-lo una vegada que rebi les reparacions”, va assenyalar.
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va canviar de retòrica per destacar la importància que la UE aprovés continuar finançant Kíiv amb l’emissió de més deute, després que afirmés que Ucraïna tindria “un gran problema” si els 27 acabaven rebutjant destinar els actius russos congelats per continuar mantenint a la superfície el seu país.
Putin posa condicions per evitar més guerres amb Occident
El president rus, Vladímir Putin, va parlar ahir de decretar una treva temporal per celebrar eleccions a Ucraïna, una demanda que ha vingut llançant els EUA i per la qual el seu parell ucraïnès, Volodímir Zelenski, es va mostrar a favor per primera vegada fa uns dies si es complissin les mesures de seguretat necessàries. En la roda de premsa de final d’any, va assegurar a més que no hi haurà cap altra “operació militar especial” com la ucraïnesa si els països occidentals respecten els interessos de Rússia. “Hi haurà una nova operació militar especial. No, si se’ns respecta. Si respecten els nostres interessos com nosaltres sempre intentem respectar els seus”, va dir a un periodista de la BBC en directe per la televisió a la premsa i la ciutadania russa. Va advertir que l’“atracament” de la UE als seus actius congelats no només danyarà la imatge d’Europa sinó que també pot desestabilitzar el sistema financer mundial.