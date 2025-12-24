IMMIGRACIÓ
Fiscalia insta Badalona a aclarir si reallotjarà els exocupants del B9
Entitats i Govern tanquen un acord per resituar part dels desallotjats. Madrid diu que Albiol està fent un exercici de “racisme i deshumanització”
La Fiscalia de Barcelona va demanar ahir al jutjat de Badalona que comprovi si l’ajuntament de la ciutat, liderat per l’alcalde Xavier García Albiol, oferirà alternatives per reallotjar els exocupants de l’antic institut B9. Segons va avançar 3CatInfo i van confirmar fonts del Ministeri Públic, es requereix a l’ajuntament de forma “urgent” perquè informi de possibles deficiències després del desallotjament per comprovar que s’ha complert el que establia la interlocutòria que l’autoritzava. Concretament, en la resolució es feia constar que, amb caràcter previ, l’ajuntament havia d’adoptar les mesures adequades per a les persones vulnerables que vivien al B9, i de fet, en la mateixa interlocutòria s’indicava que el consistori havia d’entregar un informe explicant quines eren les mesures que s’havien adoptat.
Mentrestant, les entitats i el Govern català van tancar un acord per resituar bona part dels desallotjats de l’institut B9.
Ahir, aquestes entitats socials, entre les quals la Creu Roja, van resituar unes 82 persones en diferents localitzacions posades a disposició per entitats i per la Generalitat, i van suspendre el dispositiu d’emergència a la parròquia Mare de Déu de Montserrat davant “la pressió exercida per alguns veïns”.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegurava hores abans que el Govern estava treballant amb “discreció” per resoldre la situació i feia una crida “a la serenor i a la calma”, especialment als veïns de la ciutat.
Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Badalona i els Mossos d’Esquadra van desallotjar un antic institut que havia estat ocupat només dos hores abans per mitja dotzena de persones.
L’expresident de la Generalitat i actual líder de Junts, Carles Puigdemont, va criticar l’actitud d’Illa i de García Albiol per la situació desencadenada arran del desallotjament, i va assegurar que l’“extremisme” no aporta solucions als conflictes.
En aquest context, va reclamar la delegació de les competències en immigració a la Generalitat, que va tombar Podem al Congrés fa uns mesos i que, va assegurar, solucionaria aquesta situació perquè impulsaria un “canvi de model”.
Des de Madrid, la nova portaveu del Govern espanyol, la ministra d’Inclusió Elma Saiz, va afirmar que l’alcalde de Badalona està fent un exercici de “racisme, xenofòbia i deshumanització” amb el desnonament dels migrants que havien ocupat l’institut B9.