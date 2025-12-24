POLÍTICA
Vox expulsa Ortega Smith de l’executiva i impulsa una catalana
Vox ha expulsat Javier Ortega Smith del Comitè Executiu. L’exnúmero 2 del partit serà substituït per l’actual portaveu nacional de Joventut, Júlia Calvet, també diputada al Parlament de Catalunya. Fa anys que la relació entre Ortega Smith i la direcció de la formació es deteriora, després de disputes pel poder amb el líder del partit, Santiago Abascal. Ortega Smith va ser apartat de la secretaria general el 2022 –substituït per Ignacio Garriga–, i va perdre la representació adjunta del Congrés a començaments de novembre, tot i que encara és diputat i portaveu a l’ajuntament de Madrid.
En un comunicat, Vox va destacar “la lluita per la llibertat davant el separatisme a Catalunya” de Calvet.