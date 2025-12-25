SOCIETAT
Resituats uns 120 dels desallotjats a Badalona
Afirma el Govern, que diu que molts rebutgen l’ajuda temporal. Asens denuncia García Albiol per delicte d’odi
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez, va assegurar dimecres que 120 persones vulnerables que van ser desallotjades de l’antic Institut B9 de Badalona ja han estat resituades en algun tipus d’equipament per evitar que dormin al ras. En declaracions a la cadena SER va assenyalar que a les 180 persones que van ser desallotjades i identificada com a vulnerables se’ls ha ofert “un recurs d’emergència” per evitar que passin la nit a la intempèrie, malgrat que no totes ho han acceptat perquè no volen anar-se’n a pernoctar fora de Badalona, en algun dels equipaments mobilitzats com a solució temporal per les entitats socials i els serveis socials que treballen per buscar alternatives per als desallotjats. “Dels 180 identificats inicialment com a vulnerables del B9, n’hi ha 120 que ja estan en un recurs temporal”, va indicar Martínez Bravo, que va dir que no han trobat alternatives a Badalona: “Com és que la quarta ciutat del país no disposa de recursos per fer front a una emergència com aquesta”, es va demanar. En aquest sentit, va denunciar la “inacció” de l’ajuntament i del seu alcalde, el popular Xavier García Albiol. “Totes les administracions hi hem de contribuir, no pot ser que hi hagi administracions que no compleixin les seues obligacions competencials”, va concloure.
Per la seua part, l’eurodiputat dels comuns Jaume Asens va presentar una denúncia contra Albiol davant la Fiscalia per delictes d’odi i discriminació. Asens acusa l’alcalde de denegar serveis públics per motius d’origen i condició social, delicte d’odi, delicte de desobediències a les autoritat judicial i delicte de prevaricació administrativa. L’eurodiputat va recordar que la resolució judicial que autoritzava el desallotjament el condicionava a una alternativa d’allotjament garantida, que no s’ha fet per part de l’ajuntament de Badalona.
Mentrestant, Albiol va assegurar que després dels reallotjaments de les últimes hores la situació es pot donar ja com a “gairebé resolta”.