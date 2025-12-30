CLIMA
Augmenten a tres les víctimes pel fort temporal a Andalusia
Després de trobar-se els cadàvers de dos homes arrossegats per les riuades a Màlaga i Granada. Desbordaments de cursos i barrancs al País Valencià
El temporal de pluja que ha deixat aquest cap de setmana importants quantitats de precipitació al sud d’Andalusia i de l’àrea mediterrània va abandonar ahir la Península amb un balanç de tres persones mortes, dos a Alhaurín el Grande (Màlaga) i un a Íllora (Granada), els cossos dels quals van ser rescatats entre diumenge i ahir pels operatius de recerca. La matinada de diumenge a dilluns es va localitzar el cadàver del jove motorista que va ser arrossegat pel corrent d’un rierol a Íllora i hores després va ser trobat a Alhaurín el Grande el cos del segon desaparegut al riu Fahala, que acompanyava un altre home el cos del qual va ser trobat sense vida aquest diumenge.
Les pluges van causar així mateix grans danys per desbordament de rius, interrupció de les comunicacions i desallotjament de poblacions afectades. El telèfon d’Emergències 112 de la Junta d’Andalusia va atendre gairebé mig miler d’emergències durant el temporal, entre el dissabte 27 i les 6.30 hores d’ahir.
El pas del temporal pel País Valencià va desbordar cursos i barrancs i va obligar a desallotjar veïns davant del risc d’avingudes, la qual cosa va activar totes les alarmes encara amb el record en la ment dels valencians dels estralls de la dana del 29 d’octubre de l’any passat. No obstant, durant la jornada d’ahir les fortes pluges van anar remetent i es va recuperar progressivament la normalitat en les comunicacions per carretera i per tren.
La delegada del Govern espanyol, Pilar Bernabé, va informar que diumenge a la nit va ser “relativament més tranquil·la” i que els cursos de la comarca de la Ribera Alta anaven a la baixa. Hi va haver desbordaments, va indicar, en zones com Carcaixent o la Pobla Llarga, “on es van fer desallotjaments preventius de veïns que ja han tornat a les seues cases”.
L’aigua i el vent deixen sense sorra les platges del litoral català
El temporal que ha escombrat Catalunya durant els últims dies ha deixat passejos marítims plens de sorra de nord a sud de la Costa Brava i també de la de Barcelona i s’ha emportat les platges de l’Escala (Alt Empordà), però no ha deixat danys greus. Les fortes pluges i el vent van arrossegar troncs i restes vegetals a tot el litoral, va fer caure algun arbre, com a Palafrugell o a Sant Feliu de Guíxols, i va causar petits lliscaments. El temoral ha fet incrementar també la capacitat dels pantans a les conques internes.