Feijóo alerta del “col·lapse total del sanchisme” i anticipa el canvi
Aspira a governar en solitari encara que “el meu cordó sanitari és Bildu, no serà Vox”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va enumerar ahir un total de “deu fracassos” del Govern central durant el 2025, un any que, segons el seu parer, ha suposat el “col·lapse total i integral del sanchisme”. “Durant aquests mesos hem assistit a un desbordament polític i moral que deteriora la confiança, que erosiona la convivència i que degrada la política”, va sentenciar en la roda de premsa de balanç dels últims dotze mesos.
Durant la intervenció, el líder de l’oposició va posar el focus en els “fracassos” de Sánchez amb l’habitatge, la política migratòria, la “precarietat” dels joves, la “desprotecció” de les dones, la “desconfiança internacional”, la “incapacitat” en la gestió dels fons europeus, l’augment de la pobresa, l’“apagada impròpia d’un país desenvolupat”, la corrupció, la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies o l’absència dels Pressupostos Generals de l’Estat.
Després d’assegurar que el 2026 serà l’“any del canvi” a Espanya, va recalcar que el Partit Popular “no quedarà atrapat” en una “espiral de política destructiva” i “davant de cada mostra de “degeneració” respondrà amb una idea “per a la regeneració”.
D’altra banda, es va reafirmar a governar en solitari si guanya les eleccions generals, en línia amb el compromís que va adquirir en el congrés nacional que la formació va celebrar al juliol, si bé va subratllar que el PP no fa un “cordó sanitari” a Vox sinó a Bildu.
“Nosaltres no som el partit de Sánchez. Nosaltres ens presentarem a les eleccions generals per guanyar-les. Una vegada que les guanyem, intentarem governar en solitari. És el nostre objectiu, continua sent el nostre objectiu”, va declarar.
La jutge de la dana accedeix que declari per via telemàtica
La jutge que instrueix la causa penal sobre la gestió de la dana ha accedit a la petició que havia fet el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de declarar de forma telemàtica com a testimoni el 9 de gener. Així mateix, la instructora demana al líder del PP els missatges de WhatsApp “íntegres” entre ell i el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón, aquell 29 d’octubre del 2024. La secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, va instar el líder del PP a dimitir per haver “mentit”.