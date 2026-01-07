Prohibir als grans inversors comprar cases unifamiliars: l'última proposta de Trump per salvar el "somni americà"
El president dels Estats Units es fixa ara en l'habitatge i creu que el somni d'una casa "està cada cop més fora de l'abast de les persones, sobretot dels joves"
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que prohibirà als “grans inversors institucionals comprar més cases unifamiliars” als EUA. En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump ha assegurat aquest dimecres al vespre que adoptarà “passos immediats” per implementar la prohibició. “La gent viu en cases, no corporacions”, ha defensat el republicà. A més, Trump ha avançat que presentarà més propostes sobre “habitatge i assequibilitat” durant el seu discurs al Fòrum Econòmic de Davos en dues setmanes.
“Durant molt de temps, comprar i posseir una casa es considerava el súmmum del somni americà. Era la recompensa pel treball dur i per fer el correcte, però ara, per culpa de la inflació rècord provocada per Joe Biden i els demòcrates al Congrés, aquest somni americà cada cop està més fora de l’abast de massa persones, especialment dels joves”, ha lamentat Trump.