POLÍTICA
Catalunya rebrà 5.200 euros per habitant amb el nou finançament, un 52,6% més
Montero detalla el model i confirma que es tindrà en compte el principi d’ordinalitat per a la Generalitat. Entrarà en vigor el 2027 i les comunitats obtindran 21.000 milions d’euros més. Junqueras i Albiach continuen ajornant els pressupostos
La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va exposar ahir els detalls del nou sistema de finançament autonòmic, pactat dijous entre el president del Governde l’Estat, Pedro Sánchez, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras. Aquest model suposarà 4.700 milions d’euros més per a Catalunya i 5.200 euros per habitant, un 52,6% més que els 3.408 euros dels que va rebre el 2023.
Montero va assegurar que el nou sistema respectarà el principi d’ordinalitat en el cas de Catalunya, encara que no queda garantit per a les altres comunitats. “La construcció del model tendeix al principi d’ordinalitat, però depèn de cada comunitat autònoma que aquest principi hi sigui present o no”, va apuntar la ministra, que va remarcar que s’ha establert un sistema adaptat a les “realitats dispars” d’Espanya després de dotze anys d’un model “caducat”.
Per al repartiment dels recursos entre les regions, el sistema partirà d’un càlcul renovat de la població ajustada, que para més atenció a la despesa associada als diferents grups d’edat, les variables educatives o les de dependència.
Les autonomies rebran prop de 21.000 milions d’euros més el 2027, amb Andalusia i Catalunya com les més beneficiades. D’aquesta xifra, 16.000 milions provindran d’una cessió de recaptació més gran d’IRPF i IVA, que passen del 50 al 55 per cent i del 50 al 56,5 per cent, respectivament.
Així mateix, Montero va assenyalar que el departament d’Hisenda està treballant per “posar algun límit” al dúmping fiscal que estan “emprenent” algunes comunitats autònomes com Madrid, i va anunciar una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) dimecres vinent 14 de gener per explicar la proposta del nou model.
El president del Govern català, Salvador Illa, va rebre ahir al Palau de la Generalitat el líder d’ERC, Oriol Junqueras, després de l’anunci del nou model de finançament autonòmic. El cap de l’Executiu va defensar que el sistema no suposa cap “privilegi” per a Catalunya i que representa un “punt d’inflexió” i una “oportunitat única” per posar els “fonaments” de l’autogovern al territori. “El nou model és més just, més eficient i més transparent”, va afirmar Illa, que va remarcar la “solidaritat” de Catalunya.
Junqueras, per la seua part, va recordar que encara queda aprovar el nou sistema al Congrés, i va llançar un dard a Junts dient que qui hi voti “en contra” estarà “decidint que aquests recursos se’ls quedi Hisenda”. A més, va apuntar que l’acord sobre finançament és “rellevant” però “insuficient” per aprovar els pressupostos al Govern d’Illa, ja que continua reclamant la recaptació i gestió íntegra de l’IRPF.
Illa també es va reunir amb la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va celebrar el pacte sobre finançament. “Tothom hi guanya, perquè és un acord que compleix el principi d’ordinalitat, però també amb el principi de solidaritat”, va assenyalar Albiach, que va pressionar Junts per donar-hi suport. No obstant, els comuns descarten –de moment– iniciar les negociacions sobre els comptes del 2025.
A la tarda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d’Economia, Alícia Romero, es van reunir amb els grups del Parlament per donar detalls sobre el nou model. PP, Vox i Aliança Catalana no van acudir a la trobada. Els populars van rebutjar “blanquejar amb la seua presència un acord fruit del xantatge polític”.
Per la seua part, Illa va mantenir una reunió amb representants dels sindicats CCOO i UGT i amb Foment del Treball, Pimec, Cecot, la Cambra de Barcelona, FemCAT, el Cercle d’Economia i el Col·legi d’Economistes.
Nogueras acusa ERC de mentir amb el concert
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va acusar ERC de mentir amb l’arribada d’un “concert econòmic català” en el pacte amb el PSC el 2024. “Es va anunciar que Catalunya sortiria del règim comú”, va denunciar Nogueras, que va afirmar que és “un error” parlar ara de xifres. La formació planteja una esmena a la totalitat de l’acord amb l’objectiu de “transitar” cap al concert.
El PP estudia portar l’acord al Constitucional
Les comunitats autònomes liderades pel PP van mostrar la seua oposició a l’acord del nou sistema de finançament, i algunes ja estudien portar-lo al Tribunal Constitucional. El president andalús, Juanma Moreno, va reclamar que el model es negociï entre totes les autonomies de forma multilateral.
Bolaños confia en Junts i Page reclama eleccions
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, es va mostrar confiat que Junts s’asseurà a “dialogar” sobre l’acord, mentre que el president manxec, Emiliano García-Page, va considerar que el sistema va en contra “de la igualtat entre espanyols” i va reclamar eleccions anticipades.
Divisió a Sumar pel nou model
El pacte sobre el nou finançament ha generat disputes dins de Sumar. La direcció de la formació defensa –juntament amb els comuns– l’acord, al qual s’oposen la Chunta Aragonesista i Izquierda Unida. Podem també rebutja el nou model.
Suport dels sindicats i reticències de la patronal
Els sindicats UGT i CCOO afirmen que el nou sistema afavorirà les autonomies, mentre que Foment afirma que és “insuficient”.