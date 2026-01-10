GEOPOLÍTICA
Trump anuncia ara atacs per terra contra els càrtels que “governen Mèxic”
Afirma que la seua “pròpia moralitat” és l’únic límit al seu poder: “No necessito el Dret Internacional”. Arriben a Madrid els cinc presos espanyols alliberats pel govern veneçolà
El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar ahir que el seu país està preparat per iniciar atacs “per terra” contra els càrtels del narcotràfic, que segons va afirmar “estan dirigint Mèxic”. “Hem començat a atacar per terra referent als càrtels”, va assegurar Trump en una entrevista amb la cadena Fox News.
Les seues declaracions es produeixen menys d’una setmana després que Washington capturés a Veneçuela el president Nicolás Maduro i el portés davant d’un Tribunal Federal a Nova York per jutjar-ho per “narcoterrorisme”.
“Els càrtels estan dirigint Mèxic. És molt, molt trist veure i adonar-se del que ha passat en aquest país. Però els càrtels l’estan dirigint i estan matant 250.000 o 300.000 persones al nostre país cada any”, va afegir el republicà en l’entrevista.
A més, va afirmar que la seua “pròpia moralitat” és l’únic límit al seu poder com a comandant en cap, menyspreant així el Dret Internacional per atacar altres països, després de les crítiques a l’operació militar a Veneçuela.
Sobre aquesta operació, Trump va assegurar que ha decidit cancel·lar la segona onada d’atacs que tenia “inicialment previstos” contra Veneçuela, atesa la cooperació que està obtenint del país sud-americà.
“Veneçuela està alliberant un gran nombre de presos polítics com a mostra de la seua recerca de la pau.” I va agregar que “els Estats Units i Veneçuela estan treballant conjuntament, especialment en la reconstrucció, d’una forma molt més important, millor i més moderna, de la seua infraestructura de petroli i gas”.
Paral·lelament, els cinc presos espanyols, Miguel Moreno Dapena, Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Ernesto Gorbe Cardona i l’activista amb doble nacionalitat Rocío San Miguel, alliberats pel govern veneçolà van arribar ahir a l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vol procedent de Bogotà (Colòmbia).
Per la seua banda, el secretari d’Energia dels Estats Units, Chris Wright, va afirmar que ha rebut “moltíssimes” consultes de petrolieres, entre les quals Repsol, interessades a invertir en Veneçuela.
Un jutge obre diligències a Zapatero
El jutge de l’Audiència Nacional Antonio Piña ha obert diligències al demanar a la Fiscalia que informi sobre una querella d’Hazte Oír contra l’expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero per la seua presumpta participació en delictes de narcotràfic, blanqueig i pertinença a organització criminal derivats dels seus vincles amb el líder veneçolà Nicolás Maduro. Hazte Oír va demanar al tribunal que retiri a l’expresident socialista el seu passaport i li prohibeixi sortir d’Espanya.
La venda de Groenlàndia: una impossibilitat legal
L’interès de Donald Trump a comprar Groenlàndia xoca amb un mur legal: Dinamarca no pot vendre aquest territori autònom i l’operació només es podria portar a terme quan aquest fos un Estat independent, per a la qual cosa seria necessari primer una negociació entre Copenhaguen i Nuuk i un referèndum.
“Mentre Groenlàndia formi part de la Mancomunitat del Regne de Dinamarca, juntament amb Dinamarca i les illes Fèroe, no es pot vendre. Ningú no té competències per vendre-la”, va explicar Frederik Harhoff, catedràtic emèrit de Dret Internacional de la Universitat del Sud de Dinamarca.La Casa Blanca ha insistit que la diplomàcia és la primera opció de Trump per controlar Groenlàndia, que considera necessària per a la seguretat nacional, malgrat que sense descartar una acció militar.I el secretari d’Estat dels Estats Units, Marco Rubio, té previst reunir-se la setmana que ve amb el seu homòleg danès, Lars Løkke Rasmussen, i la consellera d’Exteriors groenlandesa, Vivian Moztfeldt, per discutir la qüestió.Harhoff considera “enutjós” que membres del Govern nord-americà mostrin tal “ignorància” i parlin de comprar aquesta illa àrtica, desconeixent la realitat jurídica del regne danès.