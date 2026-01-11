EUA
Donald Trump adverteix que farà “alguna cosa amb Groenlàndia, tant sí com no”
Creu que si els Estats Units no actuen l’illa “serà conquerida per Rússia o la Xina”. Les amenaces generen inquietud entre danesos i groenlandesos, els polítics dels quals es mostren units
El president dels Estats Units, Donald Trump, avisa que faran “alguna cosa” amb Groenlàndia “a les bones o a les dolentes”. En una intervenció pública després d’una reunió amb empreses petroleres sobre Veneçuela, Trump va dir que si els EUA no entren a l’illa, la conquerirà la Xina o Rússia. “No volem tenir Rússia o la Xina com a veïns”, va advertir. “Farem alguna cosa, els agradi o no”, va afegir, amb referència a la població local. De fet, Trump qüestiona la sobirania de Dinamarca sobre l’illa, assegurant que “el fet que desembarqués allà un vaixell fa 500 anys no significa que siguin propietaris de la terra”. A més, el president va dir que han de ser “propietaris” de Groenlàndia per poder “defensar-la”.
La rèplica
Per la seua part, el Govern i els partits polítics de Groenlàndia reivindiquen a l’uníson la seua sobirania territorial davant la “falta de respecte” exhibida pels Estats Units i el seu president amb les constants amenaces per obtenir el control de l’illa.
“El futur de Groenlàndia l’ha de decidir el poble groenlandès. Cap altre país no té dret a interferir en aquest procés” defensen tant el primer ministre, Jens Frederik Nielsen, com a cap del partit Demòcrata, i els líders de la resta de formacions polítiques, fins i tot l’oposició del partit Naleraq, amb representació a l’Inatsisartut, el Parlament de Groenlàndia.
Els partits fan una crida en conjunt a una sessió d’emergència a la Cambra per “assegurar un debat polític responsable, ordenat i unit” en circumstàncies “extraordinàries i greus” per “salvaguardar els drets i interessos del poble groenlandès”.
“Una vegada més, fem una crida al diàleg basat en la diplomàcia i els principis internacionals. Aquest és el camí correcte per als aliats i amics”, afegeixen des de Groenlàndia.
I
Donald Trump es va reunir divendres amb les grans petrolieres nord-americanes i les que estan operant a Veneçuela, com és el cas de l’espanyola Repsol, per analitzar la situació del sector al país caribeny. Els va instar a invertir 100.000 milions de dòlars en Veneçuela per poder reconstruir el sector del petroli, el seu gran interès després de la detenció de Nicolás Maduro. A canvi, els va garantir seguretat per a aquestes inversions.
El conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, li va traslladar que la companyia està llesta per triplicar la producció de petroli a Veneçuela en els propers anys, mentre va mostrar el seu compromís d’invertir “substancialment” en el país. Va dir que la companyia produeix el gas que garanteix l’“estabilitat energètica a Veneçuela”.