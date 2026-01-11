POLÍTICA
Puigdemont demana seguir “lluitant” per Catalunya amb “convicció”
Fa deu anys de la seua elecció com a president de la Generalitat després del pas al costat de Mas. Pendent de l’aplicació de l’amnistia i el seu futur polític
El líder de Junts, Carles Puigdemont, va afirmar ahir, en el desè aniversari de la seua elecció com a president de la Generalitat, que hi ha “valors i principis” que han fet que Catalunya hagi “sobreviscut a totes les amenaces” i pels quals “val la pena continuar lluitant”. Així ho va afirmar en un missatge a X, en un moment polític molt diferent del que hi havia fa una dècada. Avui el líder de Junts es troba exiliat a Bèlgica, a l’espera de poder tornar amb l’aplicació de la llei d’amnistia pel referèndum de l’1-O. Si bé des del partit confien que aquesta tornada es podrà produir els propers mesos –durant la primavera–, l’expresident continua pendent de la justícia espanyola i l’europea.
Mentrestant, el partit s’ha reorganitzat internament per fer front al nou context polític amb una nova proposta de finançament autonòmic del Govern de PSOE i Sumar sobre la taula que els juntaires rebutja. En aquest context, el partit ha convocat la primera reunió de l’any de la seua permanent a Waterloo (Bèlgica) demà, en la qual s’analitzarà l’actual context polític a l’inici d’un 2026 clau també per a la seua eventual tornada. El dubte encara per resoldre és quin paper exercirà si finalment aconsegueix l’aplicació de l’amnistia i el retorn a Catalunya. Ara per ara, Puigdemont continua mantenint la seua acta de diputat al Parlament i el partit ha mantingut vacant la figura de cap de l’oposició.
El 10 de gener del 2016, Puigdemont, que era alcalde de Girona, va ser elegit president pel Parlament després que Artur Mas decidís fer un “pas al costat” per les pressions de la CUP, que es va negar a investir-lo de nou després d’haver guanyat les eleccions amb la coalició Junts pel Sí, liderada per l’extinta Convergència i ERC. “Vaig assumir la proposta del president Mas amb plena consciència del que podia comportar complir el compromís, i també de les enormes dificultats amb què ens trobaríem”, rememora deu anys després Puigdemont. En aquest sentit reivindica “la unitat i la generositat” com “les armes més poderoses per aconseguir empènyer els nostres propòsits”, en al·lusió als acords entre les forces independentistes.