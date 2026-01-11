ECONOMIA
Salvador Illa defensa que el nou model de finançament és “el millor de la història”
Carrega contra els partits que el critiquen però “no són capaços de posar una altra solució sobre la taula”. Junqueras anuncia que Catalunya podria arribar a gestionar fins gairebé el 80% del seu IVA. Assegura que quan arribin al poder llançaran un sistema de finançament “just i solidari”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar ahir que el nou model de finançament autonòmic és “el millor de la història, sense pal·liatius”, perquè és una proposta en la qual “ningú no perd i tothom guanya”. En un Consell Nacional extraordinari del PSC, Illa va lloar la “valentia” del Govern de Pedro Sánchez d’abordar una situació “complexa, incòmoda i difícil” com és el finançament, a diferència d’altres partits que coincideixen que el sistema està “caducat” però que no posen sobre la taula una alternativa: “Són molt pocs, em sobrarien dits d’una mà, els que fan propostes”, va dir el president. “Què proposeu per solucionar-ho? Res, la queixa. El resultat final és que els socialistes negociem per avançar i el PP i Vox negocien per retrocedir; nosaltres, serveis públics; ells, privilegis públics”, va asseverar. I davant les crítiques de mandataris autonòmics a aquest nou model, va subratllar que “no hi ha res més antipatriòtic o antiespanyol que negar més recursos als teus ciutadans per millorar la sanitat de la teua comunitat autònoma”. El líder del PSC va reconèixer el paper clau d’ERC en la consecució del pacte, un partit que va afirmar que és un soci exigent, però que té la valentia d’afrontar negociacions i aconseguir acords.
Per la seua part, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va anunciar que Catalunya podria arribar a gestionar gairebé el 80% del seu IVA a través del mecanisme complementari de finançament de les competències pròpies previst en el nou model de finançament. El republicà va afirmar que està previst un traspàs addicional del percentatge de l’IVA “al voltant d’un 22%” que se sumaria al 55% inclòs en l’acord, corresponent a les competències homogènies, i, per tant, el guany de Catalunya amb el nou model aniria molt més enllà dels 4.686 milions d’euros. És per això que va apel·lar a crear majories polítiques al Congrés per aprovar el nou acord de finançament: “Sabem que per ser útils fa falta arribar a acords i fa falta construir majories que moltes vegades no són del tot còmodes.” Per una altra banda, també Sumar va citar Junts a decidir “de quin costat està” i a “treballar conjuntament perquè els interessos de les majories treballadores catalanes es vegin garantides”, en paraules de la seua coordinadora general, Lara Hernández.
El sistema de finançament autonòmic, que suporta el cost de la sanitat, l’educació i la dependència, entre moltes altres competències autonòmiques, està regulat per una llei orgànica. Per això, a la pràctica, si el PP o Junts voten en contra de la proposta o almenys si un dels dos no hi vota a favor quedaria en paper mullat.
El secretari general del PP, Miguel Tellado, va afirmar ahir que quan Alberto Núñez Feijóo arribi a la Moncloa llançarà, en el termini d’un any, un nou sistema de finançament autonòmic “just, solidari” i “bo” per al conjunt d’Espanya. En una intervenció durant la reunió interparlamentària del PP, es va referir al “pacte” del president del Govern central, Pedro Sánchez, amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, per “repartir-se els diners de tots els espanyols” i “comprar” el suport del separatisme. Per a Tellado, el que ha passat aquesta setmana amb l’acord sobre finançament autonòmic és “un altre pal per als ciutadans que compleixen i un premi per als independentistes que mantenen Sánchez al poder”. En aquest sentit, va agregar que això a més d’una “infàmia” és també corrupció política. Per aquesta raó va assegurar que tan aviat com el seu partit arribi al Govern ho “revertiran” i milloraran el finançament autonòmic en “absolutament” totes les comunitats autònomes. El pla del Govern central, i sobretot el seu acord previ amb Junqueras, va rebre també crítiques d’Executius autonòmics del PP i del PSOE. Entre aquests últims, el conseller d’Hisenda de Castella-la Manxa, Juan Alfonso Ruiz Molina, que va manifestar que si hi ha comunitats com Catalunya que surten “molt ben parades” amb aquest model, és “a costa de la resta”. També Coalició Canària va anunciar que s’oposarà “de manera política i jurídica si fa falta” al nou model i els “favors polítics” que es volen atorgar amb ell.
Montero exigeix disculpes per les “mentides” sobre la quota catalana
La ministra d’Hisenda i vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va defensar ahir la proposta del nou model de finançament autonòmic per sobre “de la barbaritat de mentides i falses notícies a partir de suposats pactes de cessió als independentistes” i va exigir als qui han acusat el seu partit d’acordar una quota catalana “sabent que era mentida” que demanin perdó. “Som un partit que busca la igualtat d’oportunitats, que busca la redistribució de la riquesa, que busca, en definitiva, que tots els ciutadans, visquin on visquin, estiguin implicats en el contracte social que tenim amb ells”, va afirmar la ministra des d’Andalusia.