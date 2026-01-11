SUCCESSOS
Troben morts un jove de 20 anys i una menor de 13 en una obra
La Policia Nacional va trobar ahir a la matinada els cossos sense vida d’un noi de 20 anys i una menor de 13 en una zona on s’està construint un edifici a Logronyo. Els cadàvers no presentaven signes externs de violència, per això els investigadors apunten com a principal hipòtesi que “s’hauria precipitat de forma voluntària”. El succés es va produir a primera hora de la matinada, quan uns ciutadans van avisar la Policia Nacional que una furgoneta s’havia estavellat contra les tanques de protecció de l’edifici i que hi havia persones a l’interior de l’obra, que disposa de càmeres de seguretat. Els agents, a l’arribar al lloc del succés, van trobar els cadàvers d’ambdós joves a la vorera on es construeix l’edifici, els cossos dels quals van ser traslladats a l’Institut de Medicina Legal de La Rioja per practicar les autòpsies. Segons va assenyalar la delegació del Govern central de La Rioja, els joves s’haurien pogut precipitar des de l’interior de l’obra, a la qual haurien accedit després de trencar una tanca de seguretat amb el vehicle. El diari La Rioja va informar que les càmeres de videovigilància haurien gravat com tots dos pujaven les escales de l’edifici en construcció i es llançaven al buit. Els investigadors proven d’aclarir quines van ser les circumstàncies dels fets i quina relació existia entre el jove i la menor, veïna de Villamediana de Iregua.