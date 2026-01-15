Espanya no descarta participar en la missió militar europea a Groenlàndia però demana cautela
França, Alemanya, Suècia i Noruega han anunciat l’enviament de tropes al territori autònom danès
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartat que Espanya participi en la missió militar europea a Groenlàndia com a resposta a la intenció del president nord-americà, Donald Trump, d’apropiar-se d’aquesta illa, si bé ha demanat "de no avançar esdeveniments". "Reforçar la vigilància a Groenlàndia sí seria una opció, per exemple, però anem veient al llarg del dia d’avui. Jo crec que no s’han de precipitar esdeveniments", ha assenyalat Robles en declaracions als mitjans a la seua arribada al Congrés per comparèixer en la Comissió de Secrets Oficials.
Aquestes manifestacions de la ministra de Defensa es produeixen després que França, Alemanya, Suècia i Noruega hagin anunciat l’enviament de tropes al territori autònom danès per estudiar de forma conjunta possibles maneres de cooperar amb l’objectiu d’incrementar la seguretat en la regió. "Estem permanentment d’acord amb els altres aliats. Anirem veient al llarg del dia d’avui què és el que és a sobre de la taula en aquestes reunions d’avui", ha assenyalat Robles, qui ha precisat que, en tot cas, la missió europea seria de "vigilància".
La ministra s’ha mostrat prudent i ha insistit que cal esperar per comprovar com es desenvolupen els esdeveniments. "Veurem com avança tot i en funció d’això es prendran decisions", ha afirmat. A la pregunta de si creu que l’apropiació dels Estats Units de Groenlàndia per la força pot suposar el final de l’Aliança Atlàntica, ha respost que, no si bé ha considerat "inacceptable" que es dugui a terme. "Seria gravíssim que això es produís, però serem prudents a l’hora de prendre decisions i sobretot, és important respectar els marcs que hi està havent, marcs de molta prudència, de molta discreció, per veure quines solucions es prenen", ha afegit.