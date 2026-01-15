Un avió de Turskish Airlines aterra d’emergència a Barcelona per una amenaça de bomba en una xarxa d'Internet
Les forces de seguretat estan al lloc per fer les comprovacions pertinents
Un avió de Turkish Airlines que feia el trajecte Istanbul-Barcelona ha fet un aterratge d'emergència a l'aeroport del Prat per comprovar una amenaça d'explosiu. Fonts de l'aerolínia han explicat a l'ACN que un passatger ha creat un punt d'accés a internet dintre de l'avió i ha configurat el nom de la xarxa de manera que inclogués una amenaça de bomba.
A partir d'aquí, a les 10 hores s'han iniciat immediatament els procediments necessaris en matèria de seguretat aèria. Fonts del Ministeri de Defensa han confirmat que han autoritzat l'entrada en espai aeri espanyol d'un avió de combat francès per donar suport a l'aterratge.
L'avió ha aterrat en una zona de seguretat, apartada de les terminals, i l'aeroport està operant amb total normalitat.
Fonts d'Aena han confirmat que a causa d'una amenaça en un vol, s'han activat els protocols i les forces de seguretat estan avaluant la situació. Efectius de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc, així com la Policia Nacional i la Policia Local. El passatge s'ha desallotjat.
L'institut armat lidera les comprovacions. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Aerocat. Els Bombers també hi han desplaçat cinc dotacions en prevenció i per donar-hi suport en cas necessari. El vol afectat és el TK1853 i tenia previst igualment aterrar al Prat a les 10.30 hores, han explicat els Mossos. L'aterratge s'ha produït cap a les 11 hores finalment.
L'aerolínia afegeix que el procés s'està portant a terme de conformitat amb les normes internacionals de seguretat aèria.
Per gestionar i fer seguiment de la situació, s'ha activat la Sala de Crisi sota la direcció d'AENA, amb la participació dels cossos policials i serveis d'emergència. Els Mossos s'han desplegat per garantir la seguretat de la instal·lació aeroportuària i gestionar, en cas necessari, la comunicació amb les famílies dels viatgers que han arribat en aquest vol.