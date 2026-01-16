POLÍTICA
Alícia Romero titlla de “dramàtic” que no s’aprovés el finançament
Acusa ERC de “generar falses expectatives” sobre la recaptació de l’IRPF, que és “inviable”. Turull insta Esquerra a collar el Govern central per assolir el concert
La consellera d’Economia, Alícia Romero, va afirmar ahir que seria “dramàtic” que no s’aprovés el nou sistema de finançament autonòmic pactat entre el Govern central i ERC, a qui va acusar de “generar falses expectatives” amb la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat. Romero va instar els partits i els governs autonòmics a aportar “millores” i a treballar perquè el model es comenci a tramitar al Congrés “abans de l’estiu”.
En relació amb la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera de dimecres, la titular d’Economia va assegurar que no totes les intervencions van ser tan crítiques amb el nou model i, després de recordar que Catalunya rebrà 4.700 milions d’euros més, va defensar que “les comunitats infrafinançades necessitem recursos”.
Així mateix, Romero va informar de nou que encara no han començat les negociacions amb ERC i Comuns sobre els pressupostos. Quant a les exigències dels republicans que Catalunya recaptés la totalitat de l’IRPF el 2026, la consellera va afirmar que ja sabien que era “inviable” per falta de capacitat quan estaven en el Govern, i es va mostrar confiada d’iniciar les negociacions quan s’hagin fet les modificiaciones legislatives per traslladar la gestió tributària a la Generalitat.
D’altra banda, el president del Govern, Salvador Illa, va manifestar que Catalunyaa “té tot el dret” a plantejar propostes sobre finançament. “No m’interessa el soroll, m’interessa la serenitat i el debat constructiu sobre el contingut de la proposta”, va remarcar el mandatari, que va assegurar que “mai no hi ha hagut a Catalunya ni a Espanya un model tan bo com l’acordat”.
Junts apel·la ERC a la unitat
Per la seua part, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va fer una crida a ERC per portar a terme un front comú per tal d’aprofitar la “debilitat” del Govern central i aconseguir el concert econòmic, reivindicació rebutjada per la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Sobre la reunió entre els líders dels partits –Carles Puigdemont i Oriol Junqueras–, va assegurar que Junts està “disposat a parlar” i que no fer-ho seria “incoherent”.