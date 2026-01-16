SUCCESSOS
Un avió aterra d’emergència al Prat per culpa d’un fals avís de bomba
Un passatger va crear com a broma un punt d’accés a internet durant el viatge amb l’amenaça. A l’aeronau, procedent d’Istanbul, viatjaven 148 passatgers
Un avió de Turkish Airlines va haver de portar a terme ahir un aterratge d’emergència a l’aeroport de Barcelona per una amenaça de bomba, una alerta que va quedar finalment en un ensurt, al constatar-se que l’origen de la incidència havia estat una broma d’un passatger. L’aeronau, amb 148 passatgers i set tripulants, es va enlairar d’Istanbul (Turquia) a les 9.22 (hora local) i va aterrar al Prat, la seua destinació, a les 10.57 hores, amb un retard d’uns 30 minuts respecte a l’hora prevista. L’aparell, que davant de l’amenaça de bomba va haver de ser escortat per un caça francès quan sobrevolava l’espai aeri del país gal, cosa que va portar el ministeri de Defensa a autoritzar l’entrada de l’avió militar a territori espanyol, va aterrar sense incidents i va ser derivat a una zona de seguretat per a la revisió. El passatge va poder baixar pel seu propi peu i va ser traslladat a una sala de seguretat, mentre la Guàrdia Civil va inspeccionar l’avió i va descartar la presència d’artefactes explosius a bord.
L’alerta es va donar sobre les 10.00 hores, quan el comandant de l’avió va comunicar una possible amenaça de bomba, per la qual cosa a l’aeroport va activar el protocol de seguretat aeroportuària. Protecció Civil de la Generalitat va posar en marxa el pla d’emergència Aerocat i es va constituir la Sala de Crisi sota la direcció d’Aena, el gestor aeroportuari, amb la participació dels cossos policials i serveis d’emergència. Fins al Prat es van desplaçar nombrosos efectius de la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional, la policia local del Prat i els Bombers. L’aerolínia Turkish Airlines va explicar en un comunicat que durant l’aproximació del vol a Barcelona van detectar que un viatger havia creat un punt d’accés a internet durant el viatge i que havia configurat el nom de la xarxa per incloure una amenaça de bomba.
La Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar l’autoria d’aquesta falsa amenaça i prendrà declaració als passatgers, a qui també es va inspeccionar, a fi que es puguin depurar responsabilitats.
Després de descartar-se l’amenaça, les operacions a l’aeroport es van tornar a normalitzar.