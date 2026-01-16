SUCCESSOS
Mor un jove en l’ensorrament d’un habitatge a Manacor
Un jove de 18 anys va perdre ahir la vida en l’ensorrament d’un habitatge a Manacor (Mallorca), en el qual el seu germà de 12 anys va resultar ferit. El succés va ocórrer sobre les 5.12 hores de la matinada, quan el sostre de l’habitació va vèncer caient a sobre dels dos germans, que es trobaven dormint, i els va deixar atrapats.
El germà gran va ser trobat pels serveis d’emergències ja sense vida i el petit va poder ser rescatat i traslladat a l’hospital universitari Son Espases, a Palma, amb pronòstic menys greu.
En concret, es va enfonsar el forjat d’una habitació de l’immoble, que és de planta baixa més dos plantes. Aquest, corresponent a una coberta plana, va caure sobre el pis inferior i va afectar l’estança on dormien els germans en una llitera. El fet que el nen de 12 anys estigués al llit inferior va ser el que li va salvar la vida. Els tècnics municipals van inspeccionar l’immoble, construït el 1900, i aquest va quedar acordonat. S’investiga si el propietari de l’habitatge va passar la inspecció.