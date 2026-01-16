RELACIONS
Veneçuela es converteix en la nova arma llancívola al Congrés
Albares diu que ningú ha fet més que Espanya per la democràcia al país. El PP replica que ara defensa la seua sobirania després de “blanquejar” Maduro
La situació de Veneçuela i el paper jugat per Espanya es van convertir ahir en la nova arma llancívola al Congrés. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va afirmar que cap país ha fet més per Veneçuela que Espanya i que el Govern central seguirà dialogant amb les actuals autoritats i amb l’oposició veneçolanes per facilitar una sortida democràtica i pacífica.
La rèplica popular li va arribar de la mà de Cayetana Álvarez de Toledo, que va acusar al president del Govern, Pedro Sánchez, i l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero de defensar la “sobirania” de Veneçuela després de la intervenció dels Estats Units i no fer-ho quan “blanquejaven la dictadura” de Nicolás Maduro.
Un dels enfrontaments més durs el van protagonitzar el ministre i el portaveu d’Esquerra, Gabriel Rufián. Albares va acusar el republicà de “fatxenderia” en les seues paraules i li va recordar que el Ple no és per tenir “un tall a Twitter”. D’aquesta forma es va regirar contra les paraules que minuts abans li va dirigir Rufián, que el va acusar d’haver pronunciat un discurs “covard” en el Ple monogràfic sobre Veneçuela a l’utilitzar “eufemismes” per no denunciar com a “segrest” la detenció del president Nicolás Maduro per part dels Estats Units. “S’equivoca, arrieritos som”, li va arribar a dir.
Sumar també va reclamar al titular d’Exteriors que qualifiqués de segrest la detenció de Maduro per part dels Estats Units. Els socis del Govern van aprofitar el debat per exigir a la Unió Europea que reaccioni davant de l’amenaça de Donald Trump a Groenlàndia.
Per la seua part, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, es va reunir amb el president electe de Veneçuela, Edmundo González, per traslladar-li el suport del PP a la democràcia i a la “caiguda immediata i completa del chavisme” a Veneçuela, segons el partit, que defensa acabar amb la “presidència il·legítima” de Delcy Rodríguez. El PP espera que Pedro Sánchez informi avui Feijóo sobre Groenlàndia en la trobada prevista a la Moncloa.