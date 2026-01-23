Múltiples retrets a Generalitat i Moncloa pel col·lapse de Rodalies
El Govern català obre un expedient a Renfe
El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, va informar ahir que el Govern català va obrir un expedient Renfe per no prestar el servei de trens de Rodalies. “No l’està prestant, malgrat que ahir Adif va emetre un certificat garantint l’operativitat i el servei i la seguretat de totes aquestes línies ferroviàries”, va dir Macias, que va qualificar la situació d’“intolerable”.
La crisi ferroviària va provocar la indignació de la classe política. El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va carregar contra “el govern d’aquells que donen lliçons de gestió”, que “queda ara retratat”. El cap republicà va apostar per avançar “cap a la governança de Rodalies”, després d’exigir dimecres el traspàs del servei a Catalunya. El ministre de Transport, Óscar Puente, va considerar el traspàs “intransferible”, ja que “estaria trossejant una cosa que interconnecta tothom i que serveix tothom”, mentre que el ministre de Transformació Digital, Óscar López, va demanar a Junqueras “no alimentar polèmiques”.
Per la seua part, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va qualificar d’“injustificable” el col·lapse de Rodalies, que va atribuir a la “incompetència, dependència i submissió” de la Generalitat al Govern central. “En mans d’aquesta gent, Catalunya no va bé”, va dir. Paral·lelament, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, va criticar que s’anunciés que es reprendria el servei sense estar garantit, cosa que va titllar d’“error”. “Un cop més es demostra que Rodalies i Regionals són clau per al funcionament del país i per què ha de ser la màxima prioritat del Govern en infraestructures”, va assegurar.