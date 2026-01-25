EUA
Agents d’immigració maten a trets un home a Minneapolis
La víctima, de 37 anys, estava envoltada per vuit homes i “es va resistir”. Protestes multitudinàries a 23 graus sota zero per denunciar els abusos de l’ICE
Un home de 37 anys va morir ahir tirotejat a Minneapolis en mans d’agents del Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE) dels Estats Units, dos setmanes després que un altre agent federal matés una dona en plena escalada d’enfrontaments entre manifestants i policies per les batudes antimigratòries.
El departament de Seguretat Nacional va afirmar que l’home anava armat amb una pistola i dos carregadors. “Els agents van intentar desarmar el sospitós, però aquest es va resistir violentament. Tement per la seua vida i la dels seus companys, un agent va disparar a la defensiva”, va indicar el departament. Testimonis van captar en un vídeo el moment dels fets, en el qual s’aprecien vuit homes intentant reduir la víctima envoltada. Val a recordar que a l’estat de Minnesota es permet la possessió d’armes de foc i fins i tot és possible exhibir-les al carrer.
El governador de Minnesota, Tim Walz, va afirmar haver parlat amb la Casa Blanca sobre el tiroteig. “Minnesota n’està farta. Això és repugnant. El president ha de posar fi a aquesta operació. Retiri els milers d’agents violents i sense formació”, va dir. Mentrestant, milers de persones van sortir al carrer a Minneapolis, amb temperatures de 23 graus sota zero, per denunciar els abusos comesos per part de l’ICE.
Trump defensa la seua sobirania militar a Groenlàndia
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha defensat en les últimes setmanes la tasca dels agents de l’ICE, malgrat reconèixer que han comès “errors”. El mandatari, tanmateix, té molts més fronts oberts, com per exemple Groenlàndia, on obtindrà “sobirania” als terrenys on s’ubiquin les seues instal·lacions militars segons el preacord assolit amb l’OTAN. “Tindrem tot el que vulguem”, va afirmar Trump, que va amenaçar el Canadà –que s’oposa al projecte d’escut antimíssils Cúpula Daurada a l’illa– amb aranzels del 100% si firma un acord comercial amb la Xina. “S’empassarà el Canadà, la devorarà per complet”, va assegurar el president.D’altra banda, Trump va rectificar i va elogiar els soldats britànics que van combatre en la invasió a l’Afganistan el 2001 després d’acusar-los dies abans de quedar-se “una mica a la rereguarda”. El primer ministre britànic, Keir Starmer, va considerar “insultants” les declaracions de Trump i va recordar que van morir més de 450 soldats del país.