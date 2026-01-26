SUCCESSOS
Detingut per matar un amic del seu fill de 13 anys
A Sueca, l’home es va entregar a la Guàrdia Civil i va confessar el crim. El menor es trobava a l’habitatge de l’arrestat
Un home de 48 anys es va entregar aquest dissabte a la tarda a la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat valenciana de Sueca on va confessar haver matat un menor de 13 anys amic del seu fill. Els fets es van produir a la casa d’aquest individu, que va quedar detingut, mentre el seu fill i la víctima es trobaven al domicili jugant a videojocs. Després del crim, cap a les 18.30 hores, l’home es va presentar ple de sang a la caserna de la Guàrdia Civil de Sueca per confessar l’assassinat. Fins a l’habitatge es van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Civil i els serveis d’emergències mèdiques, que no van poder fer res per salvar la vida del menor, que ja havia mort i el cos del qual presentava forts cops i ferides per arma blanca. Els agents van procedir llavors a detenir l’home i fer un escorcoll de l’habitatge, on es van trobar un bat de beisbol i un ganivet, que podrien ser les armes del crim, segons va apuntar el diari Las Provincias.
El cas es troba en mans de l’autoritat judicial i el grup d’Homicidis de la Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació per aclarir els fets, i no descarta cap hipòtesi, ja que encara no estan clars els motius del crim. Un és que el presumpte assassí el matés com a revenja perquè els pares del nen eren amics de la seua exparella, però tampoc no es descarta que, segons apunta Levante-EMV, la confessió de l’home sigui un intent d’encobrir el seu fill i que fos realment el menor que hagués matat el seu amic a ganivetades. L’ajuntament de Sueca va decretar dos dies de dol oficial, durant els quals les banderes del consistori onejaran a mig pal.
L’alcalde de la localitat, Julián Sáez, va afirmar que les dos són “famílies de Sueca” i va detallar que “els nens implicats en el succés eren companys del col·legi”, a més de precisar que “la víctima jugava al futbol a l’equip del poble”. El consistori va convocar també ahir a la tarda una concentració en repulsa del crim.