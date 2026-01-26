L'AP-7 registra cues quilomètriques en ambdues direccions a l'altura del Papiol per un camió bolcat
En sentit sud hi ha hagut cues de fins a sis quilòmetres i en sentit nord de fins a cinc
🔴 Un camió que circulava en sentit nord a l'AP-7 al Papiol ha bolcat a la mitjana. Hi ha 3 carrils tallats en cada sentit i hi ha importants #retencions pic.twitter.com/Uf9u87sRqW— Trànsit (@transit) January 26, 2026
L'AP-7 ha registrat aquest dilluns al vespre retencions quilomètriques al Papiol (Baix Llobregat) a causa d'un camió que ha bolcat a la mitjana mentre circulava en sentit nord i que ha tallat sis carrils de la carretera, tres en cada sentit, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre ha arribat a causar sis quilòmetres de retenció en sentit sud, entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès, mentre que en direcció Girona les cues han estat de fins a cinc quilòmetres, del Papiol a Castellbisbal. Els Bombers han treballat amb sis dotacions en el sinistre. El camió, carregat amb ferralla, ha perdut la càrrega a causa de la bolcada. Poc després de les set de la tarda, l'SCT ha informat de la reobertura de dos carrils en sentit sud.