POLÍTICA
Les protestes encenen els EUA malgrat el fred
Vídeos desmenteixen que el jove tirotejat anés armat. Argument de Trump
Centenars de persones es van congregar ahir en ciutats com Los Angeles, Nova York, Seattle, Washington DC o Chicago per protestar per la mort a trets a la ciutat de Minneapolis d’Alex Pretti, perpetrada per agents del Servei de Control d’Immigració i Duanes dels Estats Units (ICE) en el marc de les manifestacions que han omplert els carrers de la ciutat de l’estat de Minnesota en contra de l’operació antiimmigració executada per les autoritats. Michael i Susan Pretti, pares de l’infermer de 37 anys, van criticar ahir les “repugnants mentides” de les autoritats federals sobre les intencions del seu fill quan va ser tirotejat per un agent i van destacar que “no tenia una arma a la mà” quan va tenir lloc l’incident. El que portava a la mà dreta i que es pot veure a les imatges dels vídeos publicats sobre els fets seria el seu telèfon mòbil, expliquen els pares de la víctima. “Tenia el telèfon a la mà dreta i la mà esquerra, sense res, apujada per intentar protegir la dona que acabava de tirar a terra l’ICE, tot això mentre estava sent ruixat amb pebre”, van relatar. Després de la publicació del comunicat de la família, el fiscal general adjunt dels Estats Units, Todd Blanche, va assegurar que “no tenim res més que solidaritat per la família”, però va advertir que “farem tot el que sigui necessari per protegir els homes i dones de l’ICE. Les actuacions dels agents, com la mort de Reneé Good el 7 de gener també tirotejada o la detenció d’un nen de cinc anys, han desencadenat la indignació entre la població de l’estat, amb unes protestes diàries que no han aconseguit frenar ni les gèlides temperatures, de fins a 23 graus sota zero. Les autoritats municipals i estatals han demanat la retirada de les forces federals addicionals i el final de l’“ocupació”.
Una vintena d’estats en emergència per un front polar
Més d’una vintena d’estats del centre, sud i est dels EUA han activat protocols d’emergència aquest cap de setmana a causa de l’enorme front que està deixant gelades i importants precipitacions d’aiguaneu i neu i que, unides a les baixes temperatures que es preveuen en els propers dies, fan témer per les infraestructures bàsiques. El temporal va deixar ahir més de 700.000 llars, principalment en estats del sud, sense subministrament elèctric amb temperatures que en alguns casos superaven els 20 graus sota zero.