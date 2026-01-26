Paneque demana a Renfe i Adif canvis instantanis, més inversions i que assumeixin responsabilitats
La consellera diu que té "més ganes i energia" que abans de la crisi de Rodalies
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat aquest dilluns a Renfe i Adif “que prenguin decisions immediates, que assumeixin les responsabilitats que els pertoquin, i que signifiquin canvis instantanis, immediats, acompanyats de noves inversions”. Després d’una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies, Paneque ha explicat en una roda de premsa els dos motius per la petició de responsabilitats: d’una banda, que s’iniciés el servei dissabte tot i que prèviament el Govern havia comunicat la suspensió del tràfic ferroviari; i de l’altra, la manca de manteniment preventiu de la infraestructura.
Paneque no pensa dimitir
La consellera ha afirmat que té "més ganes i energia" que abans de la crisi de Rodalies i ha demanat "unitat" als partits representats al Parlament. La membre de l'equip de govern de Salvador Illa ha sortit així al pas de les peticions de dimissió que li han arribat des d'algunes formacions. "Estic absolutament concentrada i centrada a sortir de la situació, i en la represa del servei amb les màximes garanties i la major normalitat possible", ha afirmat Paneque. "Crec que la unitat hauria d'estar en la solució -ha afegit adreçant-se als partits que li demanen que marxi- i no en altres qüestions que poden tenir rèdit polític, però no solucionen la situació".
El servei ha estat aturat tot el cap de setmana i s'ha reprès aquest dilluns, una represa accidentada que s'ha interromput en dues ocasions per problemes al centre de control. "En aquests moments sabem què ha passat, però no les causes de la fallada del matí", ha lamentat.
Paneque ha assegurat que l'executiu català està bolcat en la represa del servei i per bé que ha considerat que "no és tolerable" la crisi de Rodalies, també ha volgut subratllar que "s'equivoquen els que no ajuden a arreglar la situació i busquen situacions que no pertoquen", en una al·lusió a les peticions de dimissió contra ella.