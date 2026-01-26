Podem pacta amb el PSOE regularitzar més de mig milió d'immigrants a Espanya
La mesura afectaria les persones que fossin al país abans d'acabar el 2025 i que demostrin cinc mesos de residència
La portaveu de Podem, Irene Montero, ha anunciat un pacte del partit amb el PSOE per regularitzar mig milió d'immigrants a Espanya. Segons ha afirmat, l'acord preveu que el govern espanyol aprovi la regularització de forma "immediata". "Podem està per garantir drets, i papers són drets", ha afirmat Montero.
La mesura, segons ha detallat, afectaria les persones que fossin a Espanya abans del 31 de desembre del 2025 i que puguin demostrar almenys cinc mesos de residència, via empadronaments, informes mèdics, contractes de llum o certificats d'enviament de diners, per exemple. L'admissió a tràmit de la sol·licitud ja donaria autorització provisional de residència i treball per un any i suspendria automàticament els procediments de retorn.
Montero ha subratllat que el seu partit estarà "vigilant" perquè el procés sigui "àgil i eficaç", i per evitar una burocràcia que "normalment s'exigeix a les persones migrants" i que, a parer seu, ha estat "sempre" una altra forma de "violència institucional".
"Cap ésser humà és il·legal", ha proclamat Montero, que també ha dit que "avui que Trump persegueix les persones migrants", "assassina ciutadans a boca de canó amb la seva policia migratòria" i "fica nens a gàbies" és "el moment" de "contestar el seu racisme, el seu odi, la seva violència, amb papers".
El moviment Regularització, ja eleva la xifra fins a les 700.000 persones
Per la seva banda, el moviment estatal Regularització, que assegura que la mesura serà aprovada pel Consell de Ministres a través de la modificació del Reglament d'Estrangeria, ja ha celebrat l'acord i ha considerat que la mesura pot afectar "les més de 700.000 persones en irregularitat administrativa a Espanya".
El col·lectiu ha celebrat que en un context internacional marcat per "l'agudització" de les polítiques migratòries, el govern espanyol hagi optat per "desmarcar-se de la deriva reaccionària i fer un pas en el sentit contrari: reconèixer administrativament els que ja formen part de la nostra societat".