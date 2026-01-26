POLÍTICA
Sánchez trasllada tot el seu reconeixement a Puente per la gestió d’Adamuz i Gelida
Assegura que “ha donat la cara des del primer moment a diferència del que han fet altres”. El ministre afirma que el carril on va descarrilar l’Iryo és nou, fabricat el 2023 i instal·lat el 2025
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va lloar ahir la gestió del ministre de Transport, Óscar Puente, per considerar que ha donat la cara des del primer moment davant dels accidents ferroviaris d’Adamuz, que va deixar 45 víctimes mortals, i Gelida, on va morir un maquinista. El també secretari general del PSOE va voler dedicar part de la seua intervenció en un acte electoral a Osca, en què va estar acompanyant la candidata Pilar Alegría, a reconèixer la tasca que van portar a terme els servidors públics i institucions que “han treballat coordinadament i de manera lleial per respondre davant d’aquesta tragèdia, com sempre fem els espanyols, amb unitat, amb lleialtat, amb empatia i amb eficàcia”. En aquest punt, va esmentar expressament Óscar Puente, de qui va ressaltar “com està gestionant i donant la cara des del primer moment”. I, segons Sánchez, “aquesta és la diferència entre uns i altres”, la forma de respondre davant de les tragèdies que “desgraciadament” succeeixen a la vida. El seu Govern, va assegurar, “ha respost posant les víctimes al centre de les seues prioritats, amb empatia, eficàcia, transparència i unitat” i “deixant de banda la confrontació política estèril” que els “desvia de l’objectiu principal”, que és atendre les víctimes i mantenir un servei ferroviari que és admirat per tothom. Per la seua part, el ministre de Transport va sortir a defensar-se d’una informació publicada pel diari El Mundo, segons la qual la zona en què va descarrilar el tren Iryo era un punt d’unió entre material nou i vies sense renovar des del 1989, la qual cosa contradiu la versió que va donar Puente que tota la via és nova. A través de X, va assegurar que el carril trencat pel qual es va produir el descarrilament és nou, que va ser fabricat el 2023 i instal·lat durant el maig i el juny del 2025, va aportar una imatge d’un certificat d’inspecció d’haver passat totes les comprovacions tècniques corresponents.
Per la seua part, a Adamuz, epicentre de la tragèdia, els veïns es van bolcar en la missa d’homenatge, presidida pel bisbe de la Diòcesi de Còrdova, Jesús Fernández, per honrar les víctimes de l’accident i acompanyar els seus familiars, un acte que va desbordar la Caseta Municipal, on es va celebrar l’ofici religiós. Paral·lelament, Govern i Junta d’Andalusia van acordar posposar el funeral d’Estat que s’havia de celebrar el proper 31 d’aquest mes de gener després d’haver-ho consultat amb les famílies de les víctimes.
PP i ERC demanen el cap de Puente per la seua “mala gestió”
Després de mantenir durant diversos dies que era aviat per demanar responsabilitats pels accidents de tren d’Adamuz i Gelida, el PP va canviar ahir d’estratègia i va exigir la dimissió immediata del ministre de Transport, Óscar Puente, o el seu cessament per part del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. Així ho va reclamar el secretari general del PP, Miguel Tellado, que va explicar que el punt d’inflexió per canviar d’opinió ha estat un article publicat pel diari El Mundo en el qual s’afirma que el punt en què va descarrilar el tren Iryo diumenge passat és un punt d’unió entre material nou i vies sense renovar des del 1989. Una situació que, per a ell, evidencia la “mala gestió” del Govern, la “incompetència” i “probablement” la “mala fe” del ministre. La gestió del ministre tampoc no convenç el president d’ERC, Oriol Junqueras, qui també va reclamar-ne la dimissió i la de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, per la seua “incapacitat manifesta” a l’hora d’afrontar i explicar la crisi en el servei de Rodalies (més informació a la pàgina 3). Pel seu costat, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, no va demanar la dimissió de Puente però sí que “doni la cara”.