El Govern anuncia "normalitat" a Rodalies a partir del dilluns i descarta cessaments a Territori
La consellera Sílvia Paneque tampoc creu necessari portar Adif i Renfe als tribunals
El Govern ha anunciat aquest dimarts que el servei de Rodalies no tornarà a la "normalitat" fins dilluns, i que esperen que a partir de llavors "funcioni com abans de la crisi". Ho ha confirmat la portaveu del Govern de la Generalitat i consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una roda de premsa excepcional per la crisi ferroviària d'aquests dies a Catalunya, amb aturades intermitents i falta d'informació constant pels usuaris sobre l'estat del servei de Rodalies.
La consellera ha avançat que es preveu mantenir els talls i els “efectius” substitutius “fins divendres, amb el mateix sistema que ara mateix”, i que “el cap de setmana es podran anar reprenent els trams” tallats. A més, el Govern compta que ja “dilluns es desenvolupi el servei sense plans alternatius en els punts que s’estan analitzant” i per tant arribi la “normalitat” als trens de Rodalies.
Amb aquest calendari sobre la taula, el Govern creu que els usuaris podran tornar a la situació prèvia a la crisi de Rodalies de la darrera setmana, tot i mantenir les restriccions per les obres a l’R3 i alguns punts que afecten als treballs per l’accident de Gelida.
Malgrat la situació, la consellera continua sent optimista en parlar de la possibilitat de posar el servei de Rodalies a punt. Quan va assumir el càrrec, de fet, va parlar d’un termini de dos anys per a tenir la xarxa amb una certa operativa millorada per les obres que estaven en marxa i que començarien. Aquest dimarts, Paneque no s’ha aventurat a repetir el termini concret però tampoc ha volgut contradir-s’hi. “Ens vam marcar dos anys per a estabilitzar el sistema i que Rodalies operés amb normalitat. El Govern està determinat a que Rodalies sigui un servei digne el més aviat possible”, s’ha limitat a dir.
Al marge de la manifestació
D’altra banda, preguntada per si el Govern donaria suport a les mobilitzacions convocades per les plataformes d’usuaris de trens per al 7 de febrer, Paneque ha volgut desvincular l’executiu de la cita però sense rebutjar els seus arguments. Després d’explicar que han estat “reunits diàriament amb les plataformes” durant aquesta crisi, la consellera ha considerat que “el Govern el que ha de fer és governar i gestionar, respectant absolutament les manifestacions; però el Govern no ha de participar de manifestacions sinó treballar”.
Per últim, ha volgut garantir que qualsevol decisió presa aquests dies i tots els operatius portats a terme han estat posats en coneixement del president, Salvador Illa, que segueix ingressat a la Vall d’Hebron. “El president està amb ganes i està en tot moment informat dels aspectes més rellevants”, ha dit.
Paneque descarta cessaments a Territori per la informació en la crisi de Rodalies però admet que calen "millores"
Paneque ha descartat cap cessament al Departament de Territori a conseqüència de la crisi a Rodalies dels últims dies. La dirigent socialista ha admès que calen "millores" en l'àmbit de la comunicació, però ha afegit que "cap decisió presa" pot ser valorar com a "manca de responsabilitat". Per altra banda, sobre els relleus a Renfe i Adif, ha evitat valorar-los i ha assenyalat que des de l'executiu català no van posar cap nom damunt la taula, sinó simplement que s'havien d'assumir responsabilitats per les disfuncions generades en el servei.
En la seva compareixença, Sílvia Paneque ha sostingut que han d'"impulsar amb més força" el pla de xoc per a Rodalies. Però, tot i això, ha subratllat que hi han posat recursos addicionals. "Descarto que des del Departament s'hagi d'assumir cap responsabilitat en aquest sentit", ha aclarit.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica no ha entrat a valorar els cessaments anunciats aquest dilluns del director operatiu de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, i el responsable d'Operacions i Explotació d'Adif, Raúl Míguez Bailo. Preguntada sobre si els satisfan, ha respost que estaran satisfets "quan Rodalies funcioni amb normalitat".
Paneque ha assenyalat que els dos principals focus d'assumpció de responsabilitats eren la descoordinació entre les directrius del Departament i l'execució d'aquestes per part de Renfe, i la manca de manteniment per part d'Adif. Ha afegit que ara el que volen des del Govern són "solucions".
En aquest context, Sílvia Paneque ha admès que calen encara algunes millores per part del Departament en l'àmbit de la informació als usuaris. "No estem als nivells que volíem i continuarem insistint en el pla de xoc", ha afirmat. Ha indicat que no poden fer servir l'Es-Alert per a aquests casos, però sí que han incorporat les bases de dades dels abonats d'ATM i els ha permès arribar a uns 1,6 milions d'usuaris.
El Govern descarta portar Adif i Renfe als tribunals com li reclama Junts
La portaveu ha rebutjat la petició que Junts li ha fet aquest dimarts i ha assegurat que no contempla portar Adif i Renfe als tribunals per la crisi de Rodalies dels darrers dies i els efectes que ha tingut. Per a Paneque, la resolució del caos viscut “no passa per portar-los als tribunals”. “No se soluciona així, sinó amb treball, rigor i inversions”, ha sentenciat en ser preguntada en roda de premsa per l’exigència de Junts. La resposta arriba després que el grup parlamentari de Carles Puigdemont hagi reclamat aquestes denúncies i hagi amenaçat d’acudir des del partit als tribunals si no ho fa el Govern perquè “la desinversió premeditada posa en perill la vida dels catalans".