EUA
Una tempesta de neu deixa almenys dotze morts
Es preveuen caigudes de temperatures
Almenys dotze persones han mort durant els últims dies a causa d’una forta tempesta de neu i gel a diversos estats del sud-est dels Estats Units, on gairebé 90 milions de persones s’han vist afectades i unes 800.000 persones continuaven ahir sense subministrament elèctric.
L’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, va informar de cinc morts a la ciutat durant el cap de setmana, a mesura que les temperatures continuaven caient i els pronòstics apunten que continuarà nevant durant els propers dies.
Durant una roda de premsa, el regidor va indicar que aquestes morts estan relacionades amb la tempesta, però sense especificar les causes de cada una de les defuncions.
A l’estat de Tennessee es van registrar també tres víctimes mortals relacionades amb la “monstruosa” tempesta que afecta la zona, segons informacions recollides per la cadena de televisió NBC.
El departament de Sanitat de l’estat va explicar que aquestes morts s’han registrat a Crockett, Haywood i Obion, respectivament. A aquestes s’afegeixen dos morts a Louisiana, un altre a Texas, i un altre a Kansas.