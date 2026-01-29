CONFLICTE
Els Estats Units amenacen l’Iran amb un atac similar al de Veneçuela
Teheran veu “més probable” la guerra que la negociació. Espanya, a favor de més sancions i d’incloure la Guàrdia Revolucionària a la llista de grups terroristes
El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir que la flota de vaixells que va enviar dimarts a l’Iran està preparada per atacar el país si no hi ha un acord per acabar amb el programa nuclear. “Igual com Veneçuela, està llesta, disposada i capacitada per complir la seua missió amb rapidesa i violència, si és necessari”, va advertir Trump, que va recordar l’ofensiva americanoisraeliana del juny de l’any passat, que va suposar “una gran destrucció per a l’Iran”. El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, també va carregar contra la República Islàmica i va afirmar que el sistema “probablement sigui més feble que mai” per una economia que s’està “col·lapsant”. Per la seua part, el Govern persa veu “més probable la guerra que la negociació” i es prepara “per al pitjor escenari”, segons el diplomàtic Kazem Ghariabadi. Malgrat apostar pel diàleg, l’Executiu iranià “respondrà com mai abans si es veu acorralat”, com va indicar en un comunicat a xarxes socials, on va manifestar que “l’última vegada que els EUA es van embarcar en guerres a l’Afganistan i l’Iraq va malversar més de set bilions de dòlars i va perdre més de 7.000 vides”.
Noves sancions
Paral·lelament, el Govern espanyol està a favor de l’adopció de noves sancions contra l’Iran a causa de la repressió de les manifestacions contra el règim. A més, està obert a la inclusió de la Guàrdia Revolucionària a la llista d’organitzacions terroristes, de cara a la reunió que mantindran avui els ministres d’Exteriors de la UE.
Trump anuncia una desescalada a Minneapolis però avisa l’alcalde
El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar una “petita desescalada” de les batudes migratòries a Minneapolis, després de prometre una investigació “honesta” sobre la mort d’Alex Pretti en mans d’agents d’immigració. Al mig de la tensió a la ciutat –amb dos morts en dos setmanes–, va advertir l’alcalde, Jacob Frey, que “està jugant amb foc” després d’anunciar que no aplicarà les lleis federals antiimmigració. Mentrestant, un home va ser detingut dimarts després d’atacar a la congressista demòcrata Ilhan Omar amb un líquid desconegut a l’ajuntament de Minneapolis. Omar havia demanat l’abolició del Servei d’Immigració, i Trump va suggerir que va ser un xantatge.
Rubio es fixa en la Transició espanyola
El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va assegurar que la Casa Blanca busca una Veneçuela “estable i democràtica” amb eleccions lliures. Rubio va posar com a exemple la Transició espanyola, d’“un règim autocràtic a una democràcia”, un procés que “va portar temps”.